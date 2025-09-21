Markel, jugador del Zamora CF: "Este punto hay que hacerlo bueno en casa"

Tras el tercer empate del Zamora CF en este arranque liguero, Markel Lozano admitía que en el vestuario sabían que jugaban en "un campo muy difícil. El Arenteiro sabe a lo que juega, el campo lo tiene muy hecho y sabíamos que nos iban a poner muy difíciles las cosas”.

Aun así, indició el jugador rojiblanco, “creo que hemos competido bien y hemos tenido ocasiones. Es verdad que ellos también han tenido las suyas, pero en líneas generales está bien el empate, pero hay que hacerlo bueno en casa la próxima semana”, cuando el domingo reciban al Mérida.

También tuvo palabras el rojiblanco para el VAR, que fue protagonista del encuentro de este sábado al actuar hasta en cinco ocasiones: quitando una roja al rival, analizando tres posibles penaltis que no confirmó y anulando un gol a los locales. “A veces te da cosas, otras te quita. En este partido les han quitado la roja, pero es verdad que luego les anulan un gol por fuera de juego… También para los árbitros es difícil valorarlo”, apuntó el futbolista de Juan Sabas.

A título personal, Markel fue titular y completó los 90 minutos de juego (además del extenso tiempo de añadido). Él aseguró encontrarse bien y a gusto con los compañeros. “Espero que todo vaya en línea ascendente y consigamos cosas buenas”, concluyó.

Vía: La Opinión de Zamora