Manu Pedre, muy cerca de la UD Ibiza

La UD Ibiza estaría muy cerca de fichar al central Manuel Pedreño (9 de octubre del 2000, Garres y Lages), según adelanta Ángel García, periodista especializado en fichajes.

El equipo de Paco Jémez, que cuenta para esa posición con Nacho González, Iago Indias y el lesionado Monjonell, necesita otro central para afrontar la liga con garantías, y habría puesto sus ojos en el joven zaguero murciano. Pedreño, que acaba de rescindir su contrato con el Olimpija Ljubljana, aterrizaría en Ibiza tras proclamarse campeón de liga con el conjunto esloveno.

El joven futbolista murciano destaca por su polivalencia atrás, ya que a pesar de sentirse más cómodo en la posición de central también puede desenvolverse de lateral. Otras de sus virtudes son la buena salida de balón, rapidez al corte, buen juego aéreo y gran desplazamiento en largo, cualidades que han hecho que la dirección deportiva encabezada por Javi Lara se decante por su fichaje.

Formado en la cantera del Almería, en verano de 2021 fichó por el Antequera, donde estuvo una temporada antes de fichar por el Real Murcia. Un año después, se enroló en las filas del Tarazona, su último equipo antes de partir hacia Eslovenia para defender la camiseta del Olimpija, con el que esta temporada se proclamó campeón y disputó la Conference League, cayendo en dieciseisavos de final ante el Borac Banja Luka bosnio.