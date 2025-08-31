Manu Molina cierra el centro del campo del Eldense

Manu Molina ya es, oficialmente, la decimoctava incorporación del Eldense en este mercado estival. Después de un mes de indecisión, el centrocampista ha terminado aceptando la propuesta azulgrana al no encontrar hueco para seguir en el fútbol profesional. A sus 33 años (serán 34 el próximo 24 de noviembre), el onubense será jugador del Deportivo por las próximas dos temporadas, hasta junio de 2027.

Molina será junto a Dario Dumic, Fidel Chaves y Dioni la voz de la experiencia en el rejuvenecido proyecto deportivista. Con capacidad tanto para actuar en el mediocentro como en posiciones más adelantadas, suma 150 partidos en Segunda División y otros 267 en la tercera categoría del fútbol español, entre la Primera RFEF y la extinta Segunda División B.

Canterano del Espanyol, también ha pasado por Huesca, Recreativo de Huelva, Deportivo Fabril, Lleida, Salamanca, Linense, Ibiza, Zaragoza y Málaga durante una carrera profesional que ya supera los 15 años. Llega al Deportivo después de jugar más de 2.800 minutos en el conjunto de La Rosaleda, equipo con el que anotó un gol y dio dos asistencias el curso pasado.

El nombre de Manu Molina lleva sobre la mesa en las oficinas del Nuevo Pepico Amat desde principios del mercado. Antes de que la operación se reactivase, el Deportivo también manejaba la alternativa del mediocentro holandés del NAC Breda Casper Staring. El jugador está forzando para salir, pero la negativa del conjunto de la Eredivisie a dejarle marchar sin traspaso de por medio ha imposibilitado de manera definitiva su llegada al Deportivo.

Dos más en 24 horas

Dada la lesión de larga duración de Israel Salazar, quien Javi Cabello comunicó que no volverá a jugar este curso, la dirección deportiva pretende acometer al menos dos fichajes más en las últimas 24 horas del mercado. Los nombres en los que se trabaja son Enol Rodríguez, delantero del Huesca, Jeremy, atacante del Racing de Santander, y Adam Boayar, atacante del Elche. En los tres casos, solamente se contemplan incorporaciones en calidad de cesión simple.

Boayar todavía no ha podido entrar en ninguna convocatoria, pero ya ha entrenado esta semana bajo las órdenes de Sarabia. El pasado viernes vio el Elche-Levante en el Martínez Valero, pero no se llegó a vestir de corto para el choque. Por su parte, el mediapunta ecuatoriano de 20 años Jeremy jugó ayer sábado frente al Ceuta y se estrenó como goleador en Segunda. Ha contado con minutos en las tres primeras jornadas, incluso siendo titular la semana pasada en Albacete.

También ha tenido minutos Enol Rodríguez con el Huesca. El delantero asturiano jugó media hora frente al Mirandés el fin de semana pasado. Además, está pendiente de si formará parte de la convocatoria oscense de este lunes (19:30 horas) en el partido frente al Eibar, choque que arrancará a cuatro horas y media del final del mercado.