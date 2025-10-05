Pocas luces y muchas sombras en un Real Murcia que sigue sin ganar

Analizar con calma al Real Murcia cuando la situación clasificatoria es dantesca no es sencillo. El primer impulso siempre es enfatizar las razones por las que el equipo es incapaz de ganar partidos. Poner el foco en lo negativo es sencillo porque, además, hay muchos actores protagonistas que ya ha quedado demostrado que han cometido errores. Centrarse en lo negativo ya da para este artículo y, si quisiera, podría dividirlo y cada apartado pormenorizarlo de tal manera que estaríamos toda la semana. Hoy voy a hacer un ejercicio analítico y también explicar lo positivo, porque creo que el Real Murcia, pese al tropiezo, dio un paso adelante. A ver, sí, es evidente que dar un paso hacia atrás era complicado cuando su propio entrenador dijo de manera literal que habían tocado fondo, pero aun así vamos allá.

El empate del Real Murcia frente al Sevilla Atlético dejó un poso amargo en Nueva Condomina. No, no fue una noche de desidia, ni un calco del naufragio de Algeciras, pero sí una nueva muestra de que el conjunto grana sigue sin encontrar el camino. Ante 13.701 aficionados, el equipo de Joseba Etxeberria ofreció su mejor versión del curso, pero la falta de acierto en los metros finales volvió a condenarle. El 1-1 supo a poco para una afición que ya empieza a impacientarse. Contra el Ibiza, el equipo necesitará a toda su parroquia de nuevo y le pedirá que vuelva a su feudo para volver a acompañarlo aunque sea incapaz de darles alegrías.

La mejoría respecto a jornadas anteriores fue evidente. Negar eso sería negar la evidencia. Ahora bien, ¿dónde le ponemos la vara al equipo? ¿Es suficiente? El Real Murcia arrancó con energía, presionó arriba, recuperó balones y generó ocasiones claras. Había dinamismo y continuidad en el juego, justo lo que tanto se echó en falta en Algeciras. La diferencia estuvo en la puntería.

El fútbol suele castigar los errores, y el Sevilla Atlético lo demostró. Con mucho menos bagaje ofensivo, el filial se adelantó gracias a un fallo en la salida de balón: Sekou perdió la posesión en el área y Miguel no perdonó. Era el enésimo ejemplo de la fragilidad defensiva de un Real Murcia que paga muy caro cualquier desajuste. Ahí sí que fue fiel el cuadro murcianista a sí mismo este curso.

La entrada de Palmberg y Pedro Benito dio otro aire al equipo. El brasileño, que se ha ganado a pulso el rol de rescatador, solo necesitó cuatro minutos para pescar un balón muerto y firmar el empate. A partir de ahí, el Real Murcia volcó el campo, apretó con insistencia y encerró al filial en su área. El asedio fue real, pero de nuevo sin colmillo. En los últimos minutos, cuando se espera de un equipo grande de la categoría que sepa dominar, que tenga esa calma y juegue de una manera eficiente, lo que se vio fue precipitación, ganas de llegar al área como fuera, pero sin claridad y, por lo tanto, no hubo ocasiones claras de peligro.

El análisis exige matices. Joseba Etxeberria acertó en los cambios y logró que el equipo no se desplomara anímicamente tras el gol visitante. La actitud fue irreprochable, la presión más alta y la sensación de peligro constante. Nada que ver con el equipo desdibujado de Algeciras. Sin embargo, la mejoría no puede enmascarar lo esencial: este Murcia está diseñado para mucho más.

El 3-5-2 se asienta

Una de las buenas noticias que dejó el partido es que, pese a los errores concretos, la mejoría global fue evidente y, por lo tanto, el 3-5-2 se va asentando. El preparador vasco consiguió que sus carrileros fueran determinantes, que no sufrieran atrás y que en ataque fueran profundos y que constantemente buscaran a las dos referencias ofensivas. La línea de tres centrales mostró a un Jorge Mier imperial, a un Andrés López consistente y a un bloque defensivo en general que rindió a un nivel alto. La sensación es que el equipo estaba muy cómodo con ese sistema, en el que los mediocentros estaban en tres alturas diferentes y conseguían encontrarse. Es un buen punto de partida, pero el problema es que con un 6 de 18, el margen para cometer errores cada vez es menor.

Real, Ekain, Sekou y Piñeiro

Hay jugadores llamados a marcar diferencias que siguen sin aparecer o que, apareciendo, no están dando lo que se espera de ellos. Flakus se muestra generoso en el esfuerzo, pero solo arriba gran parte del choque y desacertado en el remate. Sin duda, es el menor de los problemas. Otros jugadores sí que generan más dudas, como por ejemplo Ekain, que tras una excelente primera jornada en Marbella, transmite dudas de lo que es capaz de aportar al grupo. Juan Carlos Real acumula errores de definición impropios de su calidad. Piñeiro no está mostrando lo que debe hacer en los entrenamientos para haberse ganado, ya que sus dos partidos bajo palos ha tenido errores y ha transmitido inseguridad. Otro jugador que debe dar un paso más es Sekou, ya que fue el señalado en el gol del Sevilla Atlético el pasado viernes. Un jugador que costó 200.000 euros debe ser un jugador diferencial y, de momento, está siendo uno más, con aciertos y errores, y que ni mucho menos está justificando el esfuerzo que se ha hecho por él.

El empate ante el Sevilla Atlético evita una crisis abierta, pero no despeja las sombras. El equipo mejora, sí, pero no lo suficiente. La afición agradece la entrega, pero exige victorias. Y es que el Real Murcia no puede conformarse con dominar sin ganar. El tiempo empieza a correr en contra y la paciencia tiene un límite. Si el equipo quiere aspirar a lo que se propuso en verano, debe transformar de inmediato el esfuerzo en resultados.

Vía: La Opinión de Murcia