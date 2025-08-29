Así luce el nuevo césped del Ruta de la Plata a pocas horas del debut del Zamora CF

Quedan horas para que arranque la temporada 25-26 y para que el Zamora CF pruebe su nuevo terreno de juego.

El nuevo césped del Ruta de la Plata luce como una verdadera alfombra aunque los jugadores no han podido probarlo.

Será este sábado, en el momento en el que salten a calentar para su partido ante el Celta B (19.30 horas), cuando prueben la nueva superficie, pero las perspectivas son muy buenas.

Sobre el césped también hablaba Juan Sabas este viernes al explicar que "nos queríamos haber metido hoy a hacer alguna tarea, sobre todo de estrategia defensiva y ofensiva, pero la tenemos que hacer fuera porque el césped llega justo. Si lo habéis visto, es una alfombra y ahí hemos mejorado también. El club ha hecho un esfuerzo, la ciudad ha hecho un esfuerzo, las instituciones han hecho un esfuerzo...."

"Es verdad que nos cuesta el iniciar sin haber tocado el campo, pero las medidas son buenas, el césped va a estar en buenas condiciones. Esperemos que aguante la primera batalla y yo creo que el campo nos va a dar muchas alegrías este año", indicó el ruenda de prensa.