Lío con los horarios de la jornada 2: Hércules y Eldense podrían jugar con cerca de 30ºC

La inclusión de nuevas franjas horarias y la insistencia en diversificar la disputa de los partidos a lo largo de todo el fin de semana podrían llevar a Hércules y Eldense a jugar con temperaturas muy elevadas en la jornada 2 de la Primera RFEF.

La competición, a través de sus canales oficiales, ha hecho público este miércoles las fechas en las que se jugarán los 20 partidos del primer fin de semana de septiembre. Y tanto blanquiazules como azulgranas podrían alcanzar los 30ºC en el momento del choque, una temperatura nada recomendable tanto para futbolistas como para aficionados.

Por su parte, el Hércules viajará a Ibiza para medirse al conjunto de Paco Jémez en el estadio de Can Misses. El partido se disputará a las 16 horas del domingo 7 de septiembre. Pese a que todavía restan más de 10 días para el choque, distintas páginas especializadas en climatología pronostican que, a las 16 horas, las temperaturas en la isla podrían alcanzar los 28ºC.

Algún grado más podría llegar a marcar el termómetro en Elda a las 12 horas del próximo sábado 6 de septiembre, cuando los de Javi Cabello recibirán al Villarreal B en el Nuevo Pepico Amat. Para entonces, varias páginas apuntan que se podrían rozar los 30ºC. Desde la entidad deportivista aseguran a INFORMACIÓN que ya están en comunicación con la RFEF para tratar de mover el partido. Si se mantienen los pronósticos, se niegan a jugar un partido en pleno verano con ese horario. Propondrán un horario alternativo, en el que las temperaturas sean inferiores, la afición se ahorre el sufrir contacto directo del sol durante dos horas y el rendimiento deportivo de los profesionales no se vea afectado.