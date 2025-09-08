¿Quién lanzará los penaltis en el Hércules?

A reyes muertos, reyes puestos. Todos los cobradores de penaltis de la pasada temporada del Hércules están fuera de la plantilla, todos menos Nico Espinosa, que actualmente es baja por lesión. Por lo tanto, y al menos hasta el regreso del capitán, ninguno de los jugadores del equipo ha disparado desde los once metros en partido oficial con la elástica blanquiazul.

En la pasada campaña fueron concedidos nueve penaltis al conjunto dirigido por Rubén Torrecilla. En su nómina de lanzadores estaban Agustín Coscia, que sumó tres goles; Alvarito, que convirtió dos; José Artiles, que anotó uno; y Nico Espinosa, que consiguió un tanto y falló dos disparos. Ahora este vacío es tema de conversación entre los jugadores de la plantilla que se disputan el privilegio (y la responsabilidad) de convertir los penaltis a favor del Hércules.

Cuatro candidatos

En el vestuario del Rico Pérez se asoman cuatro candidatos para ser los cobradores designados. Dos son las recientes incorporaciones de la delantera herculana, Slavy y Fran Sol. Un joven y un veterano que vienen a disputarse el cartel de goleador blanquiazul, para lo cual sumar los tantos desde los once metros es, sin duda, una ayuda importante. Según datos de Transfermarkt, Slavy ha convertido cuatro penaltis en su carrera, dos en su última campaña, con la camiseta del Villarreal B. Además, ya en el Hércules, el ariete hispano-búlgaro falló un disparo en el pasado Trofeo Ciudad de Alicante, frente al Real Murcia, el único concedido a los de Torrecilla durante la pretemporada.

A los dos arietes se une otro fichaje: Unai Ropero. El futbolista vitoriano, de solo 23 años, era cobrador habitual durante su etapa en el Alavés B, y también llegó a convertir un gol de penal con el Eldense, para sumar un total de nueve disparos exitosos. Son buenos números alcanzados en poco tiempo, y Ropero no perdería la oportunidad de replicarlos en el Rico Pérez.

Por su parte, Fran Sol, con una trayectoria más dilatada que la de Slavy y Ropero, ha anotado 13 goles y fallado 3 tiros desde los once metros desde la temporada 2013-14, también según la recopilación estadística de Transfermarkt. El delantero madrileño, con 33 años, es el más experimentado de la plantilla y su llegada a Alicante está justificada, entre otras cosas, para que aporte jerarquía al ataque. Un argumento que le valdría para reclamar el derecho a ser quien ejecute la pena máxima a los rivales del Hércules.

Fran Sol habría aceptado el deseo de Oriol Soldevila de cobrar los penaltis

Sin embargo, la experiencia no es el único punto a tener en cuenta en una criba donde también importan los galones y el tiempo en el club. Oriol Soldevila, que ya ha militado dos campañas como blanquiazul, siendo incluso el goleador del equipo en la 2024-25, considera que ha llegado su momento para ser el cobrador designado. Aunque no constan goles previos de Soldevila desde los once metros en partido oficial, sí que es el lanzador de tiros libres del Hércules (sin ir más lejos, ejecutó dos goles a balón parado en esta pretemporada). Su calidad y su idilio con el gol (aun cuando su posición natural no está dentro del área) le dan razones para pedir el balón la próxima vez que el colegiado señale penalti.

Orden de llegada

Según ha podido saber este diario, Fran Sol habría aceptado este "orden de llegada" a la hora de cobrar los penaltis en la temporada que acaba de iniciar. Faltará ver si ese orden se mantiene durante las 38 jornadas, o si habrá lugar para discutirlo cuando las circunstancias lo ameriten. También habrá que despejar la duda de si el capitán, Nico Espinosa, recuperará o no su derecho como lanzador cuando regrese de su lesión, algo que no sucederá antes de octubre.

En el amistoso contra el Real Murcia, la última ocasión en que se ha dado la posibilidad de ejecutar un penalti, Slavy cobró la pena máxima aún estando Oriol Soldevila en el terreno de juego, pero podría entenderse que el joven delantero fue quien recibió la falta y, además, era una ocasión para debutar como goleador tras su fichaje. Cosas de pretemporada, al fin y al cabo. Ahora, ya con fuego real y puntos en juego, con el VAR haciendo de las suyas en Primera Federación y la carrera hacia el ascenso en plena marcha, seguro que será otra historia.