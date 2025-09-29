Kike Márquez, jugador del Zamora CF tras ganar a la AD Mérida: “Hay que respetar siempre la crítica que llega desde el respeto y con datos"

Kike Márquez volvió a mostrarse en esta quinta jornada de Liga en su máximo esplendor. El de Sanlúcar de Barrameda se reencontró con el gol y dio otras dos asistencias, una actuación que el público agradeció, celebró y vitoreó, ovacionando en el momento de su sustitución al jugador que cerró cualquier debate sobre su estado de forma. Respecto a ese asunto, el futbolista fue claro y aseguró que el debate es siempre lógico, e insistió en que “hay que respetar siempre la crítica que se dé desde el respeto y con datos. Hablar gratuitamente no nos ayuda, ya no solo a nosotros, sino a nivel de vestuario, a nivel de la propiedad, a nivel de afición, a nivel de todo. Y a partir de ahí, sí que es verdad que las primeras jornadas igual no he estado al nivel de hoy (por ayer), pero sí que es cierto que con trabajo todo llega”.

Respecto al encuentro ante la AD Mérida (3-0), a juicio de Márquez es la victoria de la conexión entre los jugadores y el resultado de irse conociendo como grupo. “En la primera parte, sobre todo en los primeros 30-35 minutos, se ha visto el Zamora que queremos, con una presión alta, intenso… de ir a por la victoria, pero sí es verdad que en los últimos diez minutos hemos dado un paso atrás con el resultado”. “Ellos son un equipo al que le gusta tener balón, que se asocia bien entre líneas, pero yo creo que fue una primera parte muy completa”, indicó el gaditano, quien también comentó que en la segunda mitad tiraron un poco de “oficio”. Además, en su intervención pospartido destacó la actuación de Fermín Sobrón que selló “dos paradas muy importantes para nosotros”. “Vuelve a dejar la portería a cero, algo que, tanto para él como para el grupo, es muy importante”, apostilló el rojiblanco.

Preguntado por el estado en el que se encuentra la plantilla, Márquez recordó que es un vestuario con muchas caras nuevas que “tiene que conectar” pero está convencido de que a partir de ahí el equipo crecerá muchísimo ya que “tiene mucho margen de mejora”.

Por último, y hablando de la competencia y alto nivel que hay en cada puesto, sí confirmó que “la plantilla es más amplia que la del año pasado”. “Yo creo que eso es mejor para el futbolista, el no relajarse en ningún momento porque te puede pasar el compañero por el lado, y el que está en el once, tiene que dar todo lo que tenga para que el del banquillo lo tenga difícil para jugar, y viceversa. Al final yo creo que eso ayuda individual y grupalmente, y a partir de ahí, el que mejor está es el que decide el míster que tiene que jugar”, zanjó.

