Kike Márquez, jugador del Zamora CF: "Barakaldo CF tiene las ideas muy claras, es un rival muy intenso"

Kike Márquez, jugador y capitán del Zamora CF, señaló este viernes antes de la disputa del encuentro de los rojiblancos en Lasesarre contra el Barakaldo que ve al equipo con muchas ganas de sumar los tres puntos esta jornada. Un bloque al que espera contribuir con independencia de su posición en el campo.

Márquez destacó que los suyos cuentan todavía "con esa rabia" que sintieron tras el empate ante el Celta Fortuna, "aunque, lógicamente, no sea la misma que después del partido porque se va cambiando el chip". "El equipo se fue con la sensación de no haber ganado un punto, de haber dejado dos", indicó, señalando que la escuadra rojiblanca ha trabajado durante la semana para seguir dando pasos adelante. "Las ocasiones más claras ante el Celta fueron nuestras y también fue importante dejar la portería a cero", razonó, añadiendo: "ahora, hay que seguir corrigiendo errores que se pueden cometer durante los partidos. Llevamos a penas un mes y medio juntos y todavía tenemos que conectarnos dentro del campo para tener ese acierto en las dos áreas que hace falta". Una progresión en la que deseó llegue pronto "esa maldad, por así decir, que el otro día quizá no se tuvo en ataque".

Aunque el equipo tiene todavía margen de mejora, la experiencia de Márquez lleva a pensar al atacante que el equipo está más hecho que el año pasado a estas alturas. "Sí, sin duda. Al final, el año pasado con todo lo que pasó en verano, pues la gente fue llegando tarde, faltaban jugadores al final del mercado... todo ese tiempo, este año lo hemos ganado. La dirección deportiva ha hecho los deberes y cerrado la plantilla mucho antes", explicaba, afirmando que, en su opinión "la plantilla mejora o debería mejorar a la del año pasado, aunque todavía es pronto para saberlo".

En esa comparativa, Márquez señaló que el equipo cuenta este curso con "diferentes alternativas" a las del pasado curso y que eso puede ser positivo. Incluso si, como el último día, a él le toca jugar en banda para hacer hueco a dos delanteros. "No es una posición nueva para mí, en mi carrera he jugado en ambas bandas, de delantero o de media punta. Tenemos muchas opciones en ataque, muchos jugadores que se pueden sentir a gusto en posiciones diferentes y creo que ocuparemos unas posiciones u otras en función del partido o el resultado. El míster decidirá lo que necesita y nosotros nos adaptaremos a ello", aseguró.

Por otra parte, respecto al duelo de mañana, el 7 del Zamora CF señaló que si bien Barakaldo CF es un rival "diferente" al Celta Fortuna, no por ello será más sencillo. "Es un equipo que tiene las ideas muy claras. Igual no inventa el fútbol, pero hace el A, B, C muy bien. Es muy intenso, con muchos centros al área", analizó Márquez, asegurando que no por ello los rojiblancos sufrirán más o menos que en la primera jornada: "Tenemos plantilla como para podernos adaptar a diferentes equipos. El fin de semana pasada tuvimos enfrente a un filial que le gusta tener la pelota, ahora tendremos delante otro estilo, pero tenemos jugadores que se adaptan perfectamente a ello y podemos jugar todo tipo de fútbol. Lo importante será sacar un resultado positivo, mejor si son los tres puntos".