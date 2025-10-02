Kevin Sánchez: "Tenía en mente unas 15 participaciones de gol, pero no quiero ponerme límites"

Con apenas 20 años, Kevin Sánchez suma experiencia en categorías inferiores de la selección española y varios partidos en el fútbol profesional. Ahora, en el Cartagonova, busca seguir creciendo y ayudar a los albinegros en el reto del ascenso.P: Llevas ya varios meses en Cartagena.

¿Cómo ha sido la adaptación, tanto a nivel personal como deportivo?

La verdad es que muy contento. Estoy muy feliz de poder estar aquí. Sí que es cierto que al principio me costó un poco adaptarme al clima, porque no tiene nada que ver con el de Coruña, pero poco a poco lo he ido llevando mejor. Ahora tanto mi pareja como yo estamos adaptados y muy cómodos en la ciudad. Al final, lo más importante es sentirte a gusto fuera del campo, porque eso también se refleja dentro, y en ese sentido puedo decir que la adaptación ha sido buena.

Ya viviste un cambio importante cuando saliste de Burgos a Coruña siendo muy joven. ¿Ahora ha sido más sencillo?

Es diferente. Cuando me marché de Burgos a Coruña era un chaval, y me fui a una residencia con más chicos de la cantera. Allí todo estaba más controlado y no tenía tantas responsabilidades. Ahora es otra etapa, en la que tienes que vivir solo, aunque lo haga junto a mi pareja. Al final toca encargarse de cosas del día a día, de la casa, de situaciones que antes no tenía que asumir. Es otro aprendizaje, y también te ayuda a crecer como persona.

En verano ya sabías que podía llegar una cesión. ¿Cómo se fraguó tu llegada al Cartagena?

Fue una decisión que empecé a valorar en cuanto terminó la temporada pasada. Hablando con mi familia y mi agente, pensamos que lo mejor era salir cedido para tener más oportunidades y seguir creciendo. Se lo comuniqué al Deportivo, me pidieron que tuviera un poco de paciencia y esperara, y más adelante me dieron luz verde para poder venir aquí. En ese momento apareció la opción del Cartagena y no me lo pensé demasiado.

¿Cuánto tuvo que ver Javier Rey en esa decisión?

Muchísimo. Puede que sea el principal culpable de que yo esté aquí. Con él hablé bastante en verano y me transmitió toda su confianza desde el primer momento. Yo ya lo conocía de antes por las grandes temporadas que había hecho en Primera Federación, pero fue este verano cuando tuve la primera toma de contacto personal con él. Me convenció su manera de ver el fútbol, sus ganas y la claridad con la que te habla de lo que quiere. Eso fue determinante.

¿Qué destacas de su manera de trabajar?

Es un entrenador que tiene las ideas clarísimas. Desde el primer día nos dejó claro que su objetivo es ascender, y trabaja con una exigencia muy alta para lograrlo. Es alguien que quiere tenerlo todo controlado al detalle y al 100%, desde los entrenamientos hasta la manera de afrontar los partidos. Esa exigencia puede parecer dura, pero al final es lo que te hace mejorar como jugador y como grupo.

Desde el principio te está dando minutos y confianza. ¿Cómo lo sientes?

La verdad que muy bien. Estoy muy feliz porque desde que llegué me he sentido arropado, tanto por el cuerpo técnico como por mis compañeros. Eso, sumado a los minutos que estoy teniendo, me ayuda a adaptarme mejor y más rápido. Para mí es una oportunidad que tengo que aprovechar al máximo, porque de lo que se trata es de demostrar lo que valgo cada vez que tengo la opción de estar en el campo.

El equipo ha conseguido darle la vuelta a una situación muy complicada. La fractura entre el equipo y la afición ha desaparecido en muy poco tiempo. ¿Cómo lo habéis vivido los nuevos?

Sabíamos que se había hablado mucho de lo que pasó el año anterior, pero la realidad es que casi todos los jugadores de la plantilla somos nuevos. Apenas quedaban dos veteranos de la pasada temporada, Ortuño y Nacho, y ahora se sumó De Blasis, que llevaba varios años fuera. La dirección deportiva y el míster hicieron un excelente trabajo fichando gente con experiencia y también jóvenes con hambre. Esa mezcla nos está funcionando: los veteranos nos enseñan lo difícil que es llegar y mantenerse, y los más jóvenes aportamos piernas, energía y ganas de demostrar.





Venís de una derrota en Sanlúcar. ¿Cómo se afronta el siguiente partido después de un golpe así?

Con la misma ilusión de siempre. Es fútbol, se puede ganar o perder, y en Sanlúcar nos pasó que entramos dormidos y luego, cuando quisimos reaccionar, ya era tarde. Es un campo complicado y lo pagamos. Pero tenemos ganas de que llegue el siguiente partido, como todas las semanas. Nuestra mentalidad es ir partido a partido y ahora toca centrarnos en el siguiente reto, que además es en casa, donde nos sentimos muy fuertes.

Da la sensación de que en casa os encontráis más cómodos que fuera. ¿Es casualidad?

No lo veo así. Por ejemplo, en Antequera fuimos claramente superiores: metimos dos goles que nos anularon y ellos marcaron en una jugada que para mí tampoco era fuera de juego. Creo que los tres goles del partido debieron subir al marcador y, en ese caso, habríamos ganado. La semana pasada tuvimos el viaje a Sabadell y el de Sanlúcar, dos viajes larguísimos de ocho horas y un desgaste físico muy grande. Son circunstancias que influyen, pero al final tenemos que estar preparados para todo. Eso es lo que exige ser futbolista: dar el 100% en cualquier situación.

A nivel individual, confirmaste en una rueda de prensa que te sentías más cómodo por la banda izquierda y de 9. Entiendo que en ambos casos con el mismo objetivo del gol.

Sí, totalmente. Me siento bien tanto jugando de delantero como en la banda izquierda. Obviamente, para mí marcar un gol es una alegría enorme, pero si no puedo hacerlo, busco ayudar al equipo en otras cosas, ya sea presionando, asistiendo o generando espacios. Lo importante es aportar siempre.

¿Cómo valoras jugar al lado de delanteros como Ortuño y Chiki?

Creo que somos perfiles muy distintos, y eso enriquece al equipo. Ortuño te transmite la experiencia y las ganas de un veterano. Es alguien que ha vivido mucho en el fútbol y eso se nota. ¿Quién no conoce a Ortuño? Y Chiki es un jugador impresionante. Verle entrenar y jugar es espectacular, tiene una calidad enorme. El otro día marcó un golazo de cabeza que demuestra lo que es capaz de hacer. Los tres nos complementamos muy bien.

¿Te marcas una cifra de goles o participaciones esta temporada?

Tenía en mente unas 15 participaciones de gol, pero tampoco quiero ponerme límites. Si llego a 15, voy a querer 16, y así sucesivamente. Lo importante es que el trabajo dé sus frutos y que mis aportaciones sirvan para que el equipo esté arriba.





También has sido internacional en categorías inferiores. ¿Qué te aportó esa experiencia?

Fue una experiencia muy enriquecedora. Compartí vestuario con jugadores espectaculares, y prácticamente todos están ahora en el fútbol profesional. Eso te hace darte cuenta del nivel que se exige y aprendes muchísimo en el día a día. Esas vivencias te ayudan a crecer, a mejorar y a entender que cada detalle cuenta para seguir avanzando en tu carrera.

En A Coruña siempre se habló de ti como un jugador con mucho futuro, de esos a los que todos siguen la pista. ¿Lo sentías así?

Siempre sentí el apoyo del Deportivo y de la gente. El club me ha dado oportunidades, como los cuatro partidos que tuve el año pasado en fútbol profesional, y eso no te lo regala nadie. Tienes que ganártelo con trabajo, esfuerzo y constancia. Esa confianza me ha hecho crecer y, sobre todo, no jugar con tanta presión. Yo lo vivía con tranquilidad, centrado en mejorar día a día. Sin presión.

¿Cómo vives esta temporada a nivel personal y pensando en el futuro siendo un jugador cedido?

Para mí es una temporada muy importante. Ahora mismo solo pienso en el Cartagena, porque es el equipo en el que estoy y todo pasa por hacerlo bien aquí. Si conseguimos hacer una gran temporada, el beneficio será tanto para el club como para mí, porque juntos podremos dar el salto al fútbol profesional.

La Primera Federación se está mostrando muy igualada. Ningún equipo ha ganado tres partidos en cinco jornadas. ¿Cómo lo valoras?

Es una categoría muy complicada y muchas veces no se valora lo suficiente. Hay quien piensa que bajar del fútbol profesional significa ir sobrados, pero no es así. Aquí hay equipos muy buenos, ganar fuera es dificilísimo y cada partido es un reto. Por algo es la categoría que está justo antes del fútbol profesional; no se regala nada y hay que pelear cada punto.

¿Cuál debe ser la principal fortaleza del equipo para lograr el ascenso?

Ser una familia. Esa es la clave. Dentro del campo jugamos once, luego entran compañeros desde el banquillo, pero necesitamos también a la afición como jugador número 12. Si estamos unidos, equipo y grada, seremos mucho más fuertes.

¿Cómo percibís el apoyo de la afición?

Muy bien. Estamos muy contentos porque, después de una temporada tan mala como la pasada, podrían haber dudado, pero no ha sido así. Sabemos que van a estar con nosotros hasta el final y nosotros queremos demostrárselo desde dentro del campo, partido tras partido. Su apoyo nos hace más fuertes.

El próximo rival es el Tarazona. ¿Qué esperas de ese partido?

Tenemos que ser valientes y jugar sin presión. Venimos de un mal partido, pero el fútbol siempre te da una nueva oportunidad para mejorar y volver a ganar. Vamos a salir con todo desde el primer minuto y con la mentalidad de conseguir los tres puntos en casa.

Vía: La Opinión de Murcia