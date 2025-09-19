Kevin Sánchez, ante su gran oportunidad en el FC Cartagena

El FC Cartagena se ha movido muy bien este año en el mercado de fichajes. La alianza con el Deportivo de La Coruña es uno de los mejores movimientos que ha hecho el club portuario este verano. Ha conseguido la cesión de dos jugadores con un futuro muy prometedor, pero ya capacitados para ser importantes en el presente. Se trata de Diego Gómez, que ya debutó el pasado fin de semana, y de Kevin Sánchez, un delantero que ha llamado la atención de todos desde el verano. Kevin durante años fue una de las mayores esperanzas de la cantera blanquiazul. Su nombre apareció con fuerza entre dos generaciones doradas: la de los Mella, Yeremay y compañía, y la que recientemente conquistó la Copa de Campeones. En ese espacio intermedio se fue consolidando como un atacante distinto, con una virtud que pocos jugadores jóvenes poseen: la facilidad para definir en los metros finales.

En el Deportivo de La Coruña, Kevin dejó muestras claras de lo que le caracteriza. Es un delantero móvil, de los que no esperan quietos el balón, sino que saben caer a los espacios, arrastrar marcas y atacar la espalda de los defensas. Su mejor versión se ha visto cuando pisa área: rápido, intuitivo, con un instinto felino innato para ganar medio segundo a su par y tirar a portería. No es un goleador de cifras desorbitadas, pero sí un jugador que, si recibe en ventaja contra el portero, suele acertar. Un ‘ratón’ del área que ya se está ganando al Cartagonova.

Su finalización es notable, sin llegar a ser diferencial como el que tendría un ‘9’ puro de área, pero lo compensa con inteligencia en el desmarque y con la viveza para anticiparse a centrales más pesados. Esto le permite ser utilizado como segundo punta o partiendo desde la banda izquierda para buscar diagonales hacia dentro, una posición que potencia su movilidad y reduce la exigencia física de la pugna constante con los centrales. Y es que ahí aparece el gran debe en su carrera: el físico. Kevin es un futbolista menudito, ligero, con dificultades para imponerse en duelos aéreos o choques cuerpo a cuerpo. En las categorías inferiores esa diferencia se notaba menos, pero en el Fabril ya comenzó a percibirse y en Primera Federación puede ser aún más evidente. Su reto pasa precisamente por compensar esa carencia con inteligencia, velocidad y definición, tres cualidades que lo mantienen como un perfil atractivo para un equipo que quiera dinamismo arriba.

A sus 20 años, el futuro todavía está abierto. El Deportivo lo sigue de cerca, sabiendo que en él hay un proyecto de atacante con olfato. En Cartagena, mientras tanto, confían en que Kevin Sánchez dé el salto de promesa a realidad.

El joven atacante del FC Cartagena transmitió ayer en rueda de prensa sus sensaciones tras el arranque liguero, en el que se ha consolidado como titular indiscutible en los planes de Javier Rey. El burgalés, que ya sabe lo que es marcar con la camiseta albinegra, aseguró estar «muy contento» por la confianza recibida, aunque remarcó que su ambición le lleva a querer seguir creciendo: «No me conformo con marcar un gol, quiero más y no quiero ponerme límites hasta el final de temporada», dijo.

Con apenas unas jornadas disputadas, Kevin Sánchez se ha convertido en una de las revelaciones del arranque albinegro. Un futbolista, consciente de que queda mucho camino por recorrer. Pero con la ambición y la ilusión de convertirse en pieza clave de un Cartagena que sueña en grande. Esa mentalidad ha hecho que se haya ganado a su afición en estos primeros meses en la trimilenaria. Esta campaña puede ser el trampolín definitivo para él en busca de asentarse en el fútbol profesional en el Deportivo de La Coruña. Kevin Sánchez está ante la oportunidad de su vida y quiere aprovecharla.

Ante el Sabadell, el miércoles 24

Por otro lado, el encuentro entre el Sabadell y el FC Cartagena de jornada 3 de Primera Federación fue suspendido a los 42 minutos de juego el pasado sábado debido a una fuerte tormenta con granizo que cayó sobre el estadio Nova Creu Alta. El partido no se reanudó y será el próximo miércoles 24 de septiembre, a las 17.00 horas, cuando se retome dicho encuentro, según se comunicó ayer.

Fran Vélez y Chuca, recuperados

Por otro lado, Javi Rey afrontará el compromiso de este fin de semana frente al Hércules con prácticamente todos sus efectivos disponibles. La única excepción es Marco Carrascal, cuya lesión es de larga duración. En el lado positivo, tanto Fran Vélez como Chuca han superado sus molestias y ya se ejercitan con normalidad junto al resto del grupo. Si la evolución y las sensaciones se mantienen favorables en los próximos días, ambos podrían estrenarse oficialmente con la camiseta albinegra este mismo domingo (18.15 horas) en el estadio Cartagonova, en un encuentro que se presenta exigente ante un rival de entidad como es el Hércules. Entre todas las buenas noticias, la que más tranquilidad genera al cuerpo técnico es, sin duda, la recuperación del central catalán. Su regreso supone un alivio enorme para el entrenador del FC Cartagena, que ahora podrá mirar al banquillo y tener la seguridad de contar con un defensor de garantías para cubrir cualquier imprevisto que surja durante el choque ante un rival que encadena dos derrotas seguidas.

Vía: La Opinión de Murcia