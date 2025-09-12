El juicio contra Paco Belmonte, visto para sentencia

Ayer jueves se produjo en Cartagena la última declaración de un largo proceso judicial contra Paco Belmonte. El que estudia su responsabilidad en una presunta estafa cometida sobre Francisco Guardiola, quien guardaba una deuda con el club cuando Belmonte lo adquirió. Tras más de dos años de proceso, el caso ha quedado visto para sentencia y pendiente del auto.

Deseado Flores, exsocio de Paco Belmonte cuando ambos entraron a formar parte de la directiva del FC Cartagena en 2015, fue el último en testificar ante el tribunal previa citación. Lo hizo ayer jueves sobre las 10.00 horas de la mañana para intentar esclarecer una situación que colea desde hace más de diez años. El hostelero albaceteño entró al Cartagena junto con Belmonte cuando aún eran socios y fue presidente durante el primer curso. Después, su relación se deterioró hasta el punto de romperse, abandonar Flores el club albinegro y unirse, como director deportivo, al Real Murcia.

En esta investigación por presunta estafa también declararon los dueños de Sporto Gol Man, quienes adquirieron la deuda con Francisco Guardiola y la utilizaron, supuestamente, como moneda de cambio en la venta del club a Belmonte. El montante, que asciende a 30.000 euros, no ha sido nunca reconocido por el presidente albinegro y ahora será la jueza la que decida de quién es la responsabilidad.