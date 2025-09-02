Un «jugadorazo» llamado Juanjo Sánchez: el fichaje del CD Tenerife que fue MVP en el debut

Para quien aún no lo conociera, Juanjo Sánchez Romero (Lebrija, 2000) ya es uno de los grandes descubrimientos de la pretemporada y el primer partido oficial del Tenerife, que jugó como titular –90 minutos en Guadalajara– y del que salió elegido como MVP de los blanquiazules. Firmó el centrocampista sevillano una aportación de muchos quilates y dejó la inconfundible sensación de que, a sus 25 años, es un futbolista en evidente progresión. En este concepto coinciden quienes mejor le conocen y especialmente todos aquellos que le vieron brillar con luz propia el curso pasado.

«Es un jugador espectacular, en una fase de crecimiento brutal, que imagino que ya estaréis viendo porque es supercompetitivo», describe Sergi Guilló, su técnico de la temporada anterior en la AD Mérida, que se ubicó durante todo el año con los mejores de su grupo e incluso compitió por el ascenso hasta el final.

El excepcional año que hicieron ambos en el cuadro extremeño, próximo rival del Tenerife en el Heliodoro, les valió a ambos para cambiar de destino. Guilló entrena ahora a la SD Huesca en la Hypermotion y Juanjo ha aterrizado en el representativo con la intención de convertirse en un elemento esencial, como así ya lo está siendo.

«Tiene muchísimas piernas para robar, te abarca mucho campo, le gusta asumir mucho balón y tiene una conducción, creo, diferente a los demás, que le permite eliminar a muchos rivales», constata su entrenador en la 24/25. «Lo que más me gusta de él es su capacidad de trabajo y que coge el timón cuando las cosas se ponen difíciles y busca el balón en momentos complicados», añade Guilló, quien opina que seguramente «sin la lesión que tuvo el año pasado, Juanjo estaría ahora» en otra categoría.

Todas las voces consultadas por la progresión de Sánchez Romero coinciden en que, para el ex del Antoniano, el Betis y el Majadahonda, lo mejor está aún por venir. «Acabará en lo más alto porque también mentalmente se está preparando muy bien para ser el futbolista que va a llegar a ser. Del año pasado recuerdo un partido que perdimos, contra el Atlético de Madrid, que fue el día que realmente confirmamos que era un jugador diferente. En aquel encuentro asumió todo el mando del juego», añade su míster del curso anterior, quien admite que su baja por lesión les hizo «mucho daño».

En la misma línea se expresa su compañero y amigo Saúl del Cerro, ahora en el Burgos. «Para mí es un jugadorazo, un ocho que tiene una grandísima capacidad de repetir esfuerzos y que supera líneas con mucha facilidad. Siempre quiere el balón; además, siempre vas a tener su apoyo cerca», describe sobre el Juanjo futbolista. «Acumula mucha posesión y ofrece soluciones continuamente», resume.

Igual de elogioso es cuando habla Saúl del perfil humano de Sánchez. «Como persona, es top. Un compañero que ayuda a todo el que puede. Si hay alguien en el grupo que lo está pasando mal, siempre tendrá un buen gesto suyo, una muestra de apoyo». Y coincide con el entrenador en que Juanjo «puede llegar a ser un vinagre» en el día a día. «Es muy exigente, le encanta competir, ganar a todos, es de los que se cabrea hasta en los entrenamientos y exige mucho a los demás».

Liderazgo silencioso

«Creo que también va a ser un buen líder en el futuro; todavía es joven pero ya tiene esa posibilidad de tener voz de mando y no me cabe duda de que en Tenerife le va a ir muy bien», augura el técnico. «Hablábamos con él este verano y ya le dije que la Isla va a ser buen sitio para crecer», añade.

Se suma a los elogios Carlos Doncel, que justamente visita este sábado el Helidoro con su Mérida. «Es un jugadorazo, es muy completo, abarca mucho campo, es fuerte, rápido y toma siempre decisiones buenas. Es un pepino de fichaje», resume. «Para cualquier entrenador, es una gozada porque te compite como un bestia. En un fútbol que se ha vuelto tan físico, es un futbolista de ida y vuelta que te hace muchos kilómetros por partido», retoma Saúl del Cerro. «Es un currante, se cuida, atiende a los detalles, hace gimnasio... todo».

Son buenas referencias como las que seguramente le llegaron a Manu Guill antes de acometer su fichaje. El responsable de su contratación subraya que Juanjo Sánchez «vienen de hacer una temporada espectacular» en el club del Romano José Fouto. «Lo jugó prácticamente todo, excepto una fase en la que estuvo lesionado, pero fue un jugador importantísimo para su entrenador y su club. Tenía otras propuestas, e incluso pudo salir en el mercado de invierno a un Segunda», revela el arquitecto del plantel blanquiazul, quien pronostica que Sánchez «va a darle muchísimo nivel» al mediocampo del representativo.