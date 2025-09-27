¿Cuándo juega el Hércules?

No te pierdas ningún encuentro del Hércules CF a lo largo de toda la temporada. Consulta esta lista actualizada de manera habitual para estar al corriente del día, la hora, el canal que lo emite por televisión y el lugar de todos los partidos de liga en Primera RFEF del equipo alicantino en la campaña 2025-2026, confirmados de forma oficial por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF):

Jornada 5: Hércules-Alcorcón (Rico Pérez). Domingo, 28 de septiembre. 16:00 horas.

Jornada 6: Teruel - Hércules (Estadio de Pinilla). Domingo, 5 de octubre. 16:00 horas.

Jornada 7: Hércules-Atlético Madrileño (Rico Pérez). Viernes, 10 de octubre. 19:00 horas.

Jornada 8: Hércules-Villarreal B (Rico Pérez). Sábado, 18 de octubre. 16:15 horas.

Todos los partidos de liga en Primera Federación del Hércules CF se pueden seguir a través de diferentes operadores: LaLiga Plus y FC Play (presentes en las 38 jornadas y el play-off), y también, habitualmente, en Orange, Digi, Zapi y Movistar + presentes en todos los dispositivos móviles y Smarts TV a través de su app o sus plataformas en streaming.

