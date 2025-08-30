Juan Sabas, técnico del Zamora CF: "El vestuario está rabiando, quería más"

Juan Sabas, técnico del Zamora CF, señaló al término del encuentro ante el Celta Fortuna que acabó con empate sin goles que "hizo rabiar al vestuario", ya que "las sensaciones fueron positivas", pero el gol no llegó.

"El año pasado nos fuimos perdiendo el primer partido, hay que agarrarse a lo positivo", comentó el técnico, analizando: "las sensaciones han sido buenas, nos ha faltado puntería de cara a gol. El equipo se ha mostrado muy fuerte a nivel defensivo contra un rival muy bueno y de mucho talento como el Celta Fortuna que te puede poner en dificultades. Con esa portería a cero estamos contentos, pero nos ha faltado acierto. Hemos entrado por banda bien, hemos sido verticales y jugado en campo rival más que ellos. Hay que estar satisfechos con el punto, pero no podemos estar contentos con el resultado".

En cuanto a la entrada de Carbonell y Eslava y su no inclusión en el once, Sabas señaló que "Carbonell sale de una lesión muscular y Eslava no ha tenido minutos en pretemporada, entonces meterlos de inicio era precipitado. Buscas un once pensando en que los futbolistas estén al cien por cien. Los titulares tuvieron muy bien y con los cambios conseguimos chispa, pero no tuvimos acierto. Aun así, hay que estar contentos y ver el lado positivo".

"El vestuario está rabioso porque mereció más y el míster rival así me lo ha reconocido. Me ha dado la enhorabuena por el equipo y el juego, ahora tenemos que trabajar para afinar puntería, generar más fútbol y más ocasiones", subrayó Sabas.

Fredy Álvarez: "Es un punto excelente para nosotros"

Por su parte, el entrenador del filial vigués, Fredy Álvarez, valoró muy positivamente el empate. "Es un punto excelente y más como fue el partido", comentó el técnico, afirmando: "creo que el Zamora CF fue mejor que nosotros, en los duelos y las disputas. Nosotros, nuestros centrales tienen poca envergadura y nos costó. Es un empate para aprender y para seguir creciendo, por lo que es un buen partido para nosotros".