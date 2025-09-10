Juan Sabas, entrenador del Zamora CF tras ganar al Amorebieta: "Se ha jugado a un buen nivel y se ha sufrido muy poco"
El técnico celebra el que sus jugadores le pongan difícil elaborar el once y las convocatorias
P. F.
Juan Sabas estaba contento con la victoria de su equipo ante la SD Amorebieta, que debe ser un balón de oxígeno de cara a lo que está por venir. "Nosotros hemos afrontado esta eliminatoria para la gestión de minutos y para que la gente esté motivada y haya una competición de puestos. El equipo ha entrado intenso, agresivo y concentrado, se ha jugado a buen nivel y se ha sufrido muy poco. Ha sido un partido cómodo y corto el resultado". El técnico quiso felicitar a los pupilos por el esfuerzo realizado y celebró que se lo pongan difícil de cara a elaborar las convocatorias y onces iniciales. Además, dejó claro que "el equipo está bien" después de empatar ante Barakaldo, pero sí admitió que en este choque se ha visto un plantel "más parecido a lo que queremos". "La Primera RFEF es una competición igualada que se decide por detalles, pero la gente está bien y con confianza" para tratar de ganar a un Lugo que es un rival complicado. n
- El monumental cabreo de Raphinha
- Amenaza de impugnación del Barça-Valencia
- OFICIAL: el Barça jugará en el Johan Cruyff
- Un debutante atípico: impacto inmediato de Sama Nomoko, el delantero más rápido de La Masia
- Rashford puede pescar en el 'lío' Raphinha
- Está a un nivel brutal, es un extremo con el carácter de Puyol
- Lucas, de Andy y Lucas, pone punto final a la polémica sobre su nariz: 'Se ha hablado de temas maquiavélicos
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: 'Esperamos la llegada de...