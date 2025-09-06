Juan Sabas, entrenador del Zamora CF: "Cuando no tienes acierto, cualquier error te condena"

Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, dio por bueno el empate en Barakaldo en un partido que sus hombres "compitieron muy bien", pero en el que siguieron "careciendo de acierto", apartado en e l que espera que se mejore en próximas citas.

"Sabíamos de la dificultad que te encuentras cuando vienes a Lasesarre. El Barakaldo CF es un equipo que te mete mucha presión, que juega con mucha intensidad y requiere de eso los noventa y tantos minutos que vas a jugar el partido. Creo que los mejores minutos han sido después del gol, ahí tuvimos tres o cuatro ocasiones claras para rematar el partido y, cuando tú no tienes ese acierto, al final se te hace largo el partido y en cualquier error el partido te pueden empatar, como así ha sido", analizó el madrileño sobre un partido que consiguió dinamitar a través de los cambios. Sustituciones en las que buscaba "refrescar piernas y que se produjeran situaciones como la del gol".

"Queríamos eso, una incursión y pase en profundidad entre lateral y central que, con la velocidad de Sancho, se pudiera materializar en gol. Ahí se produjo la jugada que buscábamos, pero luego no hemos estado bien a nivel defensivo y hemos encajado el empate", explicó Sabas, que reconoció no haber encontrado la fórmula para controlar a los delanteros locales. "Su estilo nos dejaba un uno para uno complicado. Sus dos delanteros son fuertes, ganadores de juego, y nos han hecho daño con esas situaciones", lamentó, señalando que, pese a todo, "hay que estar satisfechos" con el empate.

"Hacía muchísimo calor y el equipo ha competido bien", subrayó Sabas, sin olvidar que su equipo "necesita ser mucho más efectivos de cara a portería y ser más fuertes a nivel defensivo".

Por último, el técnico comentó la sustitución de Luismi Luengo: "ha sentido una molestia que le han impedido continuar. Le harán las pruebas pertinentes y sabremos lo que tiene. Seguramente sea una dolencia muscular o que se ha roto, aunque no sentía gran dolor".