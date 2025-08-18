Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, tras ganar el Trofeo Colombino: "Estoy feliz, nos hacía mucha ilusión"

Juan Sabas es de los “pocos elegidos” que ha conseguido ganar la Carabela de Plata como jugador y como entrenador, un logro que, tal y como admitió el responsable de banquillo rojiblanco, le hace mucha ilusión, tanto a título personal como colectivo, y es que en el Zamora CF tenían claro el reto de intentar hacerse con un “trofeo histórico”, algo que consiguieron tras empatar con el Cacereño y superar a Recre, y que da un punto más que positivo a la pretemporada.

En lo puramente deportivo, Sabas habló del encuentro ante el cuadro anfitrión, al que describió como “un muy buen equipo que nos ha puesto en apuros en muchos momentos”. No obstante, tal y como señaló en la rueda de prensa posterior al triangular, “nosotros hemos puesto un equipo mucho más veloz y vertical. Con la gente que teníamos en el campo, sabíamos que íbamos a hacer sufrir a la defensa del Recre con la velocidad y con la profundidad que tiene el equipo”, indicó el entrenador.

En su intervención, Sabas recordó que “el fútbol es un deporte de aprovechamiento de tus virtudes o si no, te tienes que aprovechar de algún error del rival. En este caso el Recre ha tenido un par de desajustes defensivos y es lo que hemos podido aprovechar y la estrategia se ha dado bien. Le damos muchísima importancia, el año pasado encajamos bastantes goles de ese tipo, éramos un equipo con menos estatura y este año tenemos gente que va muy bien en el juego aéreo, tenemos que intentar aprovecharlo”, apuntó el responsable de banquillo rojiblanco.

Por último, sí quiso romper una lanzar en favor de rival anfitrión y recordó que “lleva menos días de preparación que nosotros, pero he visto un nivel ofensivo de mucha en los metros finales y eso es lo que diferencia a unos equipos de otros”.

Con este buen sabor de boca, el Zamora afronta la recta final de la pretemporada. Queda una cita estival e importante: la final de la fase regional de la Copa RFEF ante Unionistas de Salamanca el próximo fin de semana.