Juan Sabas, entrenador del Zamora CF: "Vamos con muchísima ilusión al Trofeo Colombino"

Juan Sabas técnico del Zamora CF, comentó este sábado antes de la disputa del Trofeo Colombino, que tanto a él como a su equipo les genera "muchísima ilusión" participar mañana en este torneo con el Recreativo de Huelva y el Cacereño. Rivales a los que espera batir pese a contar "con bajas importantes".

"Es un trofeo de prestigio y vamos con muchísima ilusión. Es verdad que tenemos bajas importantes y que habrá que gestionar e igualar minutos para minutos que todo el mundo tenga oportunidades de ganarse un puesto en el equipo al inicio de la liga", comentaba el entrenador, asegurando que la fatiga de la pretemporada y los kilómetros de viaje no deberían influir en el rendimiento rojiblanco: "no creo que pese. Hay que mentalizarse, meterse en el autobús y hacer kilómetros. No hay más historia. Creo que no hay que pensar en esas cosas".

Por otra parte, Sabas señaló que la lucha contra el Cacereño, rival directo en liga, puede ofrecer un buen test, al igual que el Recreativo de Huelva. "Son equipos que nos van a poner contra las cuerdas y que nos van a exigir", destacaba, apostillando: "podremos ver el nivel que tienen y el que muestran nuestros futbolistas".

En cuanto a las bajas que arrastra el Zamora CF, Sabas confirmó que los rojiblancos no podrán contar este domingo con Eslava, Markel Lozano y Miki Codina. "Estos tres jugadores no viajan, el resto están todos a disposición", indicó, comentando que la intención será la de hacer "dos tiempos que sean competitivos para intentar hacer las cosas bien". "Tenemos que buscar que este torneo nos sirva de entreno, de preparación para el futuro y e intentar competir al máximo para ello", subrayó.