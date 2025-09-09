Juan Sabas, entrenador del Zamora CCF, ante el partido ante la SD Amorebieta: "Tenemos que hacer valer nuestro campo"

El Zamora CF aparca por unas horas la Liga para centrarse en otra competición importante para el equipo y para los máximos mandatarios del club que anhelan alcanzar la Copa del Rey a medio plazo. Para lograr ese propósito el camino es claro, y se necesita avanzar en la Copa RFEF, que este miércoles por la noche inicia su fase nacional. Los rojiblancos reciben a la SD Amorebieta (20.30 horas) en un encuentro en el que tratarán de aprovechar el factor casa, y no solo por jugar delante de su afición, que también, sino por evitar otro viaje largo que siempre pesa.

Centrado en el rival que tocó en suerte, con el que se midieron la campaña pasada y que acabó descendiendo, recordó que “ha cambiado mucho” y destacó la presencia del ex del Zamora, Julen Castañeda. “Es un equipo muy competitivo que ha hecho una plantilla para intentar volver a Primera Federación. Nosotros nos lo tomamos con el máximo respeto y la máxima intensidad”, indicó el entrenador. “Tenemos que hacer valer nuestro campo y nuestra posición en la categoría, y que no nos sorprenda porque tiene futbolistas que han jugado en más categorías. Vamos a jugar con muchísima humildad y afrontando un partido que nos va a poner en muchas dificultades y tenemos que intentar solventarlas”, añadió Juan Sabas.

El técnico comentó que es momento de acertar con la gestión de minutos y que los futbolistas que hayan tenido menos presencia en los dos encuentros ligueros, tengan su oportunidad. “Vamos a tratar el partido con la importancia que merece. Creo que tenemos una plantilla que dobla posiciones de muy buen nivel y tenemos que gestionar ese tipo de situaciones quitando carga de minutos a algunos que han empezado jugando más y otros que están jugando menos, pues intentar aprovechar esa oportunidad”.

Quienes no estarán en el once ni en la convocatoria serán Adrián Pereda y Luismi Luengo, que está a la espera de una resonancia para ver el alcance de la lesión que sufrió en Barakaldo. “Esperamos que sea de corta duración porque las sensaciones que tiene no son de mucho dolor y de mucha molestia. Es oportunidad para otro compañero que tiene que aprovecharla e intentar quedarse en el once”.