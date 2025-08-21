Jeremy de León: el nuevo "colorao" del Hércules

El Hércules vuelve a tener un extremo pelirrojo en plantilla. Posiblemente haya equipos que nunca hayan contado con uno, pero en el caso de un club centenario como el alicantino casi todo tiene un precedente. La llegada del puertorriqueño Jeremy de León a la disciplina blanquiazul ha sido muy celebrada por la afición al tratarse de un jugador que pese a su juventud (y la potencialidad, ambición y garra que conlleva su edad) también cuenta con experiencias inigualables, como la de compartir entrenamientos y banquillo con el primer equipo del Real Madrid campeón de Europa en 2024.

Pero quizás a quienes tienen más edad, la estampa del jugador de 21 años les haga recordar a Charles el "colorao", extremo argentino que jugó con la camiseta blanquiazul entre 1976 y 1980, últimos años de la era más estable y exitosa del Hércules en Primera División. Para hablar de Charles hay que empezar con que no se llama Charles. Su verdadero nombre es Adolfo Troisi, y bajo este apelativo jugó la primera parte de su carrera, en el bonaerense Chacarita Juniors, luego en el Olympique de Marsella y finalmente en el Montpellier.

Siendo ficha de este conjunto francés, Troisi vino a escondidas a probar en el Hércules, y para evitarse problemas el directivo blanquiazul Manolo Calvo le dijo que se hiciese llamar Charles, mote con el que le acabó identificando la afición alicantina una vez Troisi decidió quedarse en la ciudad. Lo de "colorao", según contó en su momento Charles, fue ocurrencia de Arsenio Iglesias, su primer entrenador en el club.

Ocho goles en su primera temporada

Tras las rocambolescas circunstancias de su primer contacto con el Hércules, Charles tuvo una muy buena primera campaña. Para aquel entonces contaba con 22 años, uno más de los que hoy tiene Jeremy, y llegó a disputar 31 partidos y anotar 8 goles, cifras excelentes para un extremo en un fútbol mucho menos maximalista en números que el actual.

Entre las víctimas de Charles figuraban el Real Madrid y el Barça, que cedió un valioso empate en el Camp Nou por obra de la bota del "colorao". En los años sucesivos siguió siendo titular a las órdenes de Felipe Mesones, Benito Joanet y Koldo Aguirre, hasta que para la temporada 1980-81 decide irse al hoy extinto AD Almería por insistencia de Arsenio Iglesias, que le llamó a su proyecto.

Más que suerte

45 años más tarde, otro "colorao" pisará el césped del Rico Pérez. Al igual que Charles, viene de América, específicamente de Puerto Rico, donde ya es internacional absoluto. Jeremy de León no tiene un mote por sus características físicas, sino por la circunstancia de haber sido valorado por Carlo Ancelotti para completar los entrenamientos de su Real Madrid.

La presencia de Jeremy, dicen muchos, daba buena fortuna al conjunto merengue en unas eliminatorias de Champions en las que debió sudar sangre para superar al RB Leipzig, el Manchester City y al Bayern Múnich. Por eso le dicen "el talismán", pero ahora en el Hércules podrá demostrar que su juego y su calidad van mucho más allá de la suerte.