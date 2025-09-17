Jeremy de León jugará con Puerto Rico el 13 de octubre y se perderá el Hércules-Atlético Madrileño

Jeremy de León ha vuelto a la competición hace menos de una semana y ya está causando sensación. Sus minutos ante el Algeciras el pasado viernes fueron de lo mejor del Hércules, y este miércoles el seleccionador de Puerto Rico, Charlie Trourt, ha decidido convocarle para el amistoso que el 13 de octubre disputará el combinado boricua ante Argentina en Chicago.

Un partido ante la campeona del mundo que impedirá al extremo jugar con la camiseta blanquiazul en la jornada 7 de Primera Federación, en la que el filial del Atlético de Madrid visitará el Rico Pérez. Ese fin de semana Jeremy estará en Estados Unidos marcando un hito para su selección nacional, apodada como el "huracán azul", puesto que será la primera vez en toda su historia que se enfrentará a la albiceleste y, también, la primera vez que juega contra un conjunto que ha ganado tres mundiales.

Hasta ahora, la única vez que los boricuas se habían medido con una selección campeona del mundo fue el 16 de agosto de 2012, contra la España de Vicente del Bosque, que se impuso por 1-2. El combinado puertorriqueño es actualmente el 157 del ránking FIFA, y busca crecer al mismo tiempo que lo hace la práctica del fútbol en un país cuyo deporte estrella es el béisbol.

Referente en su selección

En ese proceso de despegue, la figura de Jeremy de León es uno de los principales referentes. Su fama se disparó tras su paso por el Real Madrid Castilla y su célebre papel en las convocatorias del primer equipo, a los mandos de Carlo Ancelotti. Este verano, su llegada al Hércules fue seguida de cerca por los medios de comunicación deportivos de la antilla, donde Jeremy es considerado parte fundamental del presente y futuro de la selección de Puerto Rico.

