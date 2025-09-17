Jeremy de León jugará con Puerto Rico el 13 de octubre y se perderá el Hércules-Atlético Madrileño
El seleccionador boricua convoca al extremo blanquiazul para un amistoso inédito contra Argentina en Chicago
José Gómez
Jeremy de León ha vuelto a la competición hace menos de una semana y ya está causando sensación. Sus minutos ante el Algeciras el pasado viernes fueron de lo mejor del Hércules, y este miércoles el seleccionador de Puerto Rico, Charlie Trourt, ha decidido convocarle para el amistoso que el 13 de octubre disputará el combinado boricua ante Argentina en Chicago.
Un partido ante la campeona del mundo que impedirá al extremo jugar con la camiseta blanquiazul en la jornada 7 de Primera Federación, en la que el filial del Atlético de Madrid visitará el Rico Pérez. Ese fin de semana Jeremy estará en Estados Unidos marcando un hito para su selección nacional, apodada como el "huracán azul", puesto que será la primera vez en toda su historia que se enfrentará a la albiceleste y, también, la primera vez que juega contra un conjunto que ha ganado tres mundiales.
Hasta ahora, la única vez que los boricuas se habían medido con una selección campeona del mundo fue el 16 de agosto de 2012, contra la España de Vicente del Bosque, que se impuso por 1-2. El combinado puertorriqueño es actualmente el 157 del ránking FIFA, y busca crecer al mismo tiempo que lo hace la práctica del fútbol en un país cuyo deporte estrella es el béisbol.
Referente en su selección
En ese proceso de despegue, la figura de Jeremy de León es uno de los principales referentes. Su fama se disparó tras su paso por el Real Madrid Castilla y su célebre papel en las convocatorias del primer equipo, a los mandos de Carlo Ancelotti. Este verano, su llegada al Hércules fue seguida de cerca por los medios de comunicación deportivos de la antilla, donde Jeremy es considerado parte fundamental del presente y futuro de la selección de Puerto Rico.
Vía: Información
- Flick se ha propuesto ordenar el caos de Rashford
- Real Madrid - Olympique de Marsella, en directo: resumen, goles, resultado y reacciones en vivo hoy
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Olympique Marsella
- Rashford la quiere volver a liar en Inglaterra
- De Zerbi explota y señala al Madrid: 'El penalti es una vergüenza
- Mateu Lahoz dicta sentencia sobre el polémico penalti que dio la victoria al Real Madrid: 'Este tipo de acciones...
- Fermín: de la carta de presentación a la realidad absoluta
- Cambio de planes para relevar a Lamine Yamal