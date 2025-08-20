Jeremy de León ya es jugador del Hércules

El Hércules ha anunciado oficialmente la llegada del extremo puertorriqueño Jeremy de León a la disciplina del primer equipo. El jugador del Real Madrid Castilla estará cedido durante toda la temporada 2025-26 a la entidad blanquiazul, en la que reforzará el ataque por los costados tras la baja por lesión de Nico Espinosa.

Jeremy es un jugador sub-23, con proyección a la vez que experiencia en la Primera Federación con el Real Madrid Castilla y CD Castellón. Según ha expresado el club en un comunicado, se trata de un "extremo rápido, desequilibrante y con capacidad de desborde, que puede actuar en ambas bandas y que destaca por su verticalidad y determinación en el uno contra uno".

La pasada temporada, Jeremy no contó con muchos minutos a las órdenes de Raúl González en el filial blanco, aquejado por tres contratiempos físicos que lo alejaron del campo: un esguince de tobillo y dos lesiones de hombro que le han obligado a pasar por sendas intervenciones en el quirófano. Ya recuperado, el puertorriqueño buscará en Alicante desatar el potencial de su fútbol, que no en balde le llevó a ser considerado por Carlo Ancelotti como recurrente en los entrenamientos y convocatorias del Real Madrid desde la segunda mitad de la temporada 2023-24.

La cesión de Jeremy, ya adelantada desde este fin de semana, acabó por ser anunciada este miércoles con un vídeo a ritmo del artista Bad Bunny, compatriota del nuevo atacante herculano. Por otra parte y como ya informó este diario, se espera que el boricua ya se incorpore a los entramientos este mismo jueves y pueda debutar con la elástica blanquiazul el sábado ante el UCAM Murcia.

Jugador internacional

Pese a tan solo contar con 21 años, el jugador procedente del filial madridista es internacional con Puerto Rico, donde ha defendido ya la camiseta de su selección absoluta y es considerado uno de los jóvenes talentos llamados a liderar el futuro del fútbol de su país.

El club confía en que su llegada refuerce su "parcela ofensiva con juventud, talento y ambición, sumando un perfil distinto que aumentará la competitividad del equipo de Rubén Torrecilla". Jeremy es el décimo fichaje que ha anunciado hasta ahora la entidad blanquiazul en su esfuerzo de confeccionar una plantilla competitiva para el ascenso.