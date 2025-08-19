Jeremy de León empieza a entrenar con el Hércules el jueves

La primera opción para completar el ataque del Hércules está sellada. El Real Madrid ha dado luz verde a la cesión de Jeremy de León, que firma como blanquiazul este miércoles su nuevo contrato y el jueves se pone a las órdenes de Rubén Torrecilla, que podrá disponer del internacional boricua hasta final de temporada. El futbolista, que puede actuar en ambos perfiles como extremo, tiene ante sí la oportunidad de demostrar su enorme proyección, con tan solo 21 años, después de pasar inadvertido la temporada anterior por culpa de una lesión de hombros que le obligó a pasar por el quirófano.

Apenas cuatro encuentros de liga pudo disputar, tres en octubre y uno en marzo, por culpa de su dolencia después de haber ganado protagonismo a nivel nacional por acompañar al primer equipo en las eliminatorias de la Copa de Europa a pesar de no disponer de ficha para poder disputarla por expreso deseo de Carlo Ancelotti. La comisión deportiva blanquiazul está convencida de que el atacante norteamericano puede recuperar el excelente nivel exhibido en el Castellón antes de ser traspasado al Castilla y, con ello, cubrir el déficit que deja en la acción ofensiva la ausencia de Nico Espinosa, que se perderá el arranque del campeonato por una intervención en el tobillo que, en el mejor de los casos, le tendrá dos meses y medio parado.