Javi Rey: «Estamos en el proceso y el resultado es lo de menos»

En la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta disputó ayer el Fútbol Club Cartagena su tercer encuentro de preparación para la temporada 2025-26. Enfrente estaba el Albacete, equipo que era hasta hace poco rival directo en Segunda y que supone ahora la prueba más exigente de la pretemporada albinegra. Perdió el cuadro de Javi Rey pese a su serio partido. Estuvo bien en líneas generales el equipo cartagenero, pero falto de mordiente en ataque y precisión en salida. Dos errores puntuales, de Iván Martínez y Checo, permitieron al Albacete darle la vuelta al gol de Chiki, que se estrenó como goleador.

Con el pitido del colegiado comenzó el tercer encuentro de pretemporada del FC Cartagena. Formó Javi Rey con Lucho bajo palos, en alternancia con Iván Martínez; Dani Perejón, Serrano, Imanol y Nacho en defensa; Fidalgo y Larrea en el doble pivote; Kike Romero y Luismi en los extremos; y Chiki junto a Ortuño en la punta por segundo partido consecutivo.

El tanteo inicial dio paso a la primera ocasión del Albacete, en botas del exalbinegro Dani Escriche, quien remató de cabeza un centro desde la izquierda. Comenzaría a mostrar el cuadro manchego sus intenciones y el Cartagena sus carencias en los balones laterales al área, aunque el testarazo del delantero fue manso a las manos de Lucho.

Lo más interesante del cuadro portuario se vio por la banda derecha con varias pinceladas del jugador del filial Kike Romero. Un saque de esquina ensayado generó la primera ocasión de peligro albinegra. El balón, jugado en corto, terminó en una dejada en el segundo palo que no encontró remate final.

Las imprecisiones en salida del equipo de Javi Rey dieron alas a un Albacete que adelantó líneas. Tras una de esas pérdidas, Morci se probó desde lejos para encontrar la parada fácil del meta cartagenero. No encontró el cuadro de Alberto González el camino al gol y el Cartagena mejoró a través de posesiones más largas -aunque sin demasiada verticalidad- y una ocasión de Luismi que pudo suponer el 0 a 1 tras un magnífico pase al hueco de Ortuño.

Después de la pausa de hidratación volvió mejor el Albacete, pero quien marcó fue el Cartagena. En una jugada larga que pasó por todas las líneas del campo, Perejón encontró a Kike Romero al espacio. El extremo llegó a línea de fondo y puso el balón raso sobre la entrada de Chiki, quien le pegó cruzado a la base del palo largo, para hacer el 0 a 1 a los 40 minutos.

Otras dos buenas acciones de Romero, quien fue el jugador más activo de los albinegros, dieron paso al descanso y en la reanudación dio un paso adelante el conjunto blanco. Tanto fue así que encontró al empate seis minutos después. Había estrellado Escriche una pelota en el larguero en el enésimo centro lateral que generó dudas en la zaga albinegra y poco después marcó Lazo el 1 a 1. El lateral Dani Bernabéu subió sin oposición por la izquierda, entregó para Lazo en tres cuartos de cancha y le pegó el extremo cruzado desde la frontal para lograr el gol. Pudo hacer más Iván Martínez, que entró en el descanso.

Contestó el Cartagena con un tímido disparo de Larrea fuera antes de los cambios. También un hiperactivo Kike Romero rozó el palo con un centro que se envenenó a la hora de juego. Ya había entrado Nacho Sánchez por Chiki antes del empate y le siguieron tras el gol Marc Jurado, Luca Lohr, Marco Carrascal, Fran Vélez, Edgar Alcañiz y los canteranos Lázaro y Checo. Este último, al poco de entrar para ocupar el lateral izquierdo, cometió el error que le costó a su equipo el segundo gol. Entregó para su portero, pero el balón quedó corto y Escriche robó para superar al meta y poner el 2 a 1 que le daba la vuelta al marcador.

Iker Abellán y Boston Billups fueron los últimos cambios en el Cartagena en el tramo final para cambiar por completo el once inicial. No obstante, el equipo portuario no pudo hacer nada más que ganar minutos de juego y rodaje. El pitido final trajo la primera derrota del FC Cartagena en esta pretemporada y los dos primeros goles en contra frente a un rival de superior categoría, el mejor de esta pretemporada.

Después del choque frente al Albacete, el técnico albinegro, Javi Rey, valoró la actuación de su equipo en la primera derrota de la pretemporada, que trajo también los dos primeros goles en contra. «Me voy con buenas sensaciones a pesar del resultado. Como dije en Águilas, el resultado es lo de menos», afirmó en primera instancia. «Estamos en un proceso de crear un nuevo equipo y he visto cosas que hemos trabajado», comentó.

Analizó Rey el encuentro por tramos. «En los primeros 25 minutos, el Albacete estuvo mejor. Tenía una marcha más, ya que van a competir la semana que viene y tienen más preparación a estas alturas», recordó. Aún así, el entrenador expresó que su equipo «lo supo igualar» hasta el final del primer tiempo. «Estuvimos bien estructurados, interpretamos bien los espacios y conseguimos el gol con una buena jugada colectiva», admitió.

Advirtió el técnico de un cambio de dinámica en la segunda mitad por «el cansancio, el viaje y el calor». Lamentó la mala presión que permitió el primer gol y el error individual de Checo cuando «el partido estaba para el empate». Finalmente, Rey dijo que el equipo le está gustando «en una semana dura», concluyó.