Javi Rey: "Estamos muy lejos de nuestro máximo rendimiento"

No pudo estrenarse con victoria Javi Rey -en circunstancias adversas- en su estreno con el FC Cartagena. Por ello busca con más ahínco los tres puntos frente al Atlético Madrileño en el debut en casa este viernes (21.30). En la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico gallego ha evitado excusas con el horario o el arbitraje y se ha centrado en las correcciones futbolísticas de su equipo para lograr la victoria. La primera de este "nuevo proyecto" en Primera RFEF.

Ha hablado Rey en primera instancia sobre el inusual horario del partido en viernes. Un horario que sólo le ha dejado cinco días de preparación. "Ha sido una semana un poco corta, pero para el Atlético Madrileño lo ha sido aún más ya que jugó un día después que nosotros. En ese aspecto estamos en igualdad de condiciones", ha admitido el técnico. "Tenemos un buen partido en el Cartagonova para debutar en casa en Primera RFEF. Buen rival y todos los ingredientes para que se vea un buen partido", ha añadido visiblemente motivado por el choque.

Ha repasado el entrenador el primer partido de la temporada en Antequera para apuntar los errores a corregir en esta segunda jornada. "Tenemos que minimizar las pérdidas para no convertir el partido en un correcalles. Lo tenemos que hacer con la posesión. En Antequera hubo momentos en los que fuimos capaces de jugar bien y tener la posesión, pero el tramo final fue un ida y vuelta y lo tenemos que evitar porque tenemos todas las de perder", ha asegurado el míster, quien también ha señalado los aspectos positivos que vio en Antequera. "Queremos seguir explotando nuestros puntos fuertes. El buen trato de balón, construir la fase ofensiva con pase corto y pase medio y ordenar el partido a través del balón", ha manifestado.

Diferencia Rey entre la idea futbolística, sobre la que piensa que el equipo está "muy lejos de su máximo rendimiento" y la faceta física, con la que está contento. "En cuanto a físico hemos llegado bien a la primera jornada y por eso hice los cambios tarde", ha argumentado. Para cerrar el último encuentro, Javi Rey ha alejadola frustración con el arbitraje. "Lo que no depende de nosotros, no lo podemos controlar. Bastante tienen los árbitros con el nuevo VAR porque en esta categoría no tenemos los medios para utilizar este recurso", ha expresado.

También ha manifestado Rey que "el mayor punto a favor" del equipo esta jornada "es que jugamos en casa" en una llamada al aficionado. "Necesitamos a la afición. Cartagena siempre se ha caracterizado por tener una gran afición. Tendría sus motivos para su comportamiento de la pasada temporada, pero esto es un proyecto nuevo. No podemos seguir en el pasado y queremos recuperar la ilusión", ha aseverado.

Por último, el entrenador ha hablado de nombres propios como el de Pablo de Blasis, que "estará disponible pronto por cómo entrena", o el de Alfredo Ortuño, al que ha asegurado que "vamos a recuperar". Los últimos fichajes, Ander Martín y Diego Gómez, se encuentran en "perfectas condiciones" y "van a jugar si el partido demanda su participación", ha adelantado el entrenador del FC Cartagena.