La era Javi Rey en el FC Cartagena se inicia en Antequera

El FC Cartagena regresa este domingo a la competición. A las 19:30 horas (televisado por Football Club y La Liga Plus), el cuadro albinegro se estrena esta temporada en la Primera Federación. El Maulí será el escenario de un choque diferente para el Cartagena en este año 2025. Es el primer choque que la afición espera con emoción antes de que se juegue, tras un año natural marcado por un doloroso descenso y una fractura entre el club y la parroquia albinegra.

La era Javi Rey se inicia en tierras andaluzas y lo hace cargada de ilusión por todos. El técnico vuelve a un campo que visitó hace tres meses , ya que en mayo eliminó al Antequera en el play off de ascenso, cuando dirigía a la Ponferradina. En el vestuario hay un ambiente formidable, con jugadores con muchas ganas de reivindicarse y al mando un entrenador que ha entendido bien lo que necesitaba este club fuera de la parte deportiva y que en el aspecto puramente futbolístico está tratando de implantar un fútbol que casa muy bien con el gusto de toda la afición cartagenerista.

Toda esta teoría se pone en práctica hoy con la primera jornada. El Cartagena ha realizado una pretemporada notable, como así la calificó el técnico gallego, pero los exámenes que valen para la nota final empiezan hoy; lo de antes eran simulacros que han dejado buenas sensaciones, pero hasta ahí. Hoy empieza lo realmente importante y lo que vale.

El duelo de este domingo estará cargado de reencuentros. Uno de los protagonistas será Luismi Redondo, que regresa al feudo donde brilló hace dos años.

Sobre la elaboración del once, Javi Rey tiene varias decisiones que tomar hoy. Para empezar, tiene a Chuca lesionado y tampoco se ha llevado a Antequera a Luca Lohr, que se marchará cedido antes de que finalice el mercado estival. A la espera de ese ansiado extremo diestro que sea titular, parece que el once que va a poner en liza el preparador de Ourense se puede adivinar en muchas de sus posiciones. Nacho Martínez en el lateral izquierdo, Pablo Larrea y Álex Fidalgo en la medular, Nacho Sánchez junto a Luismi Redondo en la mediapunta y Chiki arriba parecen intocables en este inicio de la competición. La pareja de centrales se disputa dos puestos entre Imanol Baz, Rubén Serrano y Fran Vélez, con más posibilidades de titularidad para los dos primeros, mientras que en el lateral derecho tendrá que tomar una decisión complicada Javi Rey entre Marc Jurado y Dani Perejón. El caso del centro de la zaga tiene pinta que va a ser donde va a tener Javi Rey más quebraderos de cabeza, ya que el veterano central almeriense debe ser fundamental con el paso de las jornadas y además, está Marco Carrascal, un prometedor central que perfectamente se puede ganar un puesto con el paso de las semanas. El que no tiene hueco es Luca Lohr, que en breve se anunciará donde se marchá cedido.

Arriba solo hay un puesto libre por el que compiten Kevin Sánchez y Alfredo Ortuño. Con Pablo de Blasis y Carlos Calderón sin la forma física adecuada para empezar un choque, pero sí para tener minutos en el segundo periodo, el único lugar libre en la zona ofensiva se lo disputan dos delanteros opuestos. Parte con ventaja Kevin Sánchez, el joven atacante que le puede dar al equipo más movilidad y más velocidad, sobre todo si no tiene el dominio total del esférico, y que ha mostrado mejores sensaciones en la pretemporada. Javi Rey, eso sí, tiene mucha confianza en recuperar la mejor versión del delantero yeclano y Ortuño, aunque no estuvo acertado el pasado curso, es el jugador que más gol tiene en la plantilla, o por lo menos es lo que ha demostrado en todos los equipos en los que ha estado.

Sin precedentes

Los antecedentes directos entre ambos clubes son inexistentes, aunque sí hay un episodio reciente que merece ser contado. Hace tres temporadas el filial albinegro, el FC Cartagena B, se enfrentó al Antequera con derrota por 2-0, cuando los malagueños estaban dirigidos por Abel Segovia en Segunda Federación. En ese momento, nadie veía al Antequera como uno de los gallitos de la Primera Federación, mientras que en el caso del club albinegro vio en dos años, como primero descendía su filial a Tercera RFEF y después como el primer equipo dejaba el fútbol profesional.

Ha cambiado el panorama en el Cartagena y hoy es el primer día en el intento de retorno a la liga de fútbol profesional. Todo arranca en Antequera.