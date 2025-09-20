Javi Rey: "El Cartagonova impone y necesitamos a la afición enganchada"

El entrenador del FC Cartagena, Javi Rey, compareció en sala de prensa en la previa del encuentro que este domingo medirá a su equipo con el Hércules. El técnico blanquinegro repasó el estado de la plantilla, la importancia del factor ambiental y la dificultad de un choque que definió como “tremendamente igualado”.

Javi Rey subrayó la necesidad de contar con el empuje del público en una jornada especial: “Tiene que haber mejor ambiente que el día del Atlético Madrileño. Jugamos en casa en plenas fiestas, un buen rival enfrente, necesitamos que el Cartagonova presente sus mejores galas”.

Preguntado por la acumulación de encuentros, el técnico fue tajante: “Para nada, vamos a pensar y a intentar ganarle mañana al Hércules, que no va a ser sencillo. No vamos a pensar en el domingo que viene, sería un error. Tanto yo como el cuerpo técnico, como los futbolistas, como el club y la afición, tenemos que pensar en el partido de mañana, que es el más cercano en el tiempo”.

Sobre la alineación, admitió que todavía no la tiene decidida: “Dudas tengo siempre, y el día que no las tenga será una mala señal. Sí que es cierto que lo tengo bastante claro después de la semana y buscando ese plan de partido que queremos llevar a cabo delante del Hércules, pero hasta mañana no decidiré el once. Hay un par de dudas, pero lo normal es que dos equipos importantes como estos firmen un partido tremendamente igualado y la gente del banquillo tiene que ser muy importante”.

El entrenador analizó al Hércules. Pese a sus dos últimas derrotas, el entrenador vio cosas muy positivas de su rival: “Hay que ver los partidos. Nosotros estuvimos viendo el Hércules-Ibiza y para mí el Hércules hace muy buen partido. Tuvo controlado en todo momento al Ibiza, jugó bien al fútbol y creo que es un resultado injusto con la expulsión. Yo creo que esas dos derrotas no son significativas, son muy condicionadas. Mañana, el partido será tremendamente igualado, dos buenos equipos, y van a definir los pequeños detalles”.

El preparador gallego incidió en el papel de la grada: “Sabemos que el Hércules tiene jugadores de talento que en una jugada individual lo pueden decidir y nosotros exactamente lo mismo. El factor campo y el factor afición yo creo que va a ser importante y ojalá eso decante el partido a nuestro favor”.

El técnico también valoró las iniciativas de la Federación de Peñas y el recibimiento previsto: “Todos esos actos son importantes porque motivan aún más al futbolista. Estamos muy enchufados con el partido de mañana, ilusionados y encima vemos el apoyo de la afición, eso te motiva aún más. Pero más que el recibimiento, el ambiente en el estadio del minuto 1 al 95, que nos anime y nos lleve en volandas. El Cartagonova impone y necesitamos a la afición enganchada. También es cierto que nosotros tenemos que darle algo para que se enganche. Necesitamos que la afición esté muy metida del minuto 1 al 95 y ojalá mañana le demos una nueva alegría", concluyó Javi Rey.

Vía: La Opinión de Murcia