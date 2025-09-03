Javi Lara, director deportivo de la UD Ibiza: "La obligación te lleva a pocos sitios, el camino es la ilusión"

La UD Ibiza cerró un intenso verano de movimientos en los despachos con la confección de una plantilla prácticamente nueva para afrontar la temporada 2025-26 en Primera RFEF. Su director deportivo, Javi Lara, realizó este miércoles un amplio balance del mercado, el primero completo que dirige desde su retirada como futbolista en diciembre del pasado año.

“La valoración es positiva porque he aprendido mucho y todo lo que se ha hecho ha sido con la máxima ilusión”, señaló el cordobés, que destacó el cambio de perspectiva que ha vivido en este nuevo rol. “Como jugador ves el fútbol de una manera y desde fuera no tiene nada que ver. Cada llamada y cada conversación me han servido para aprender”.

Continuidad en el banquillo

Una de las primeras decisiones fue la renovación de Paco Jémez. Lara explicó que la apuesta por la estabilidad era la más lógica: “El trabajo de la temporada pasada fue bueno, los números están ahí. Paco tiene un año más de experiencia en una categoría muy competitiva y creemos que era bueno para todos seguir creciendo juntos”.

Obstáculos en el mercado

Preguntado por las dificultades encontradas, el director deportivo apuntó a la figura de los agentes como uno de los factores que más complican las negociaciones. Aun así, subrayó que no se quedó con “ninguna espinita” respecto a incorporaciones frustradas: “Tenía muy claro el estilo de juego y el perfil humano que quería. Para mí es imposible conseguir objetivos sin buenas personas en el vestuario”.

Refuerzos y necesidades

Con 16 incorporaciones, el Ibiza ha remodelado en profundidad su plantilla. Lara incidió en que el objetivo era dotar al equipo de variedad y fondo de armario, especialmente en el centro del campo, línea reforzada con nombres como Josep Señé, Fede Vico, Fran Castillo o David del Pozo. “Practicamos un juego que requiere mucho esfuerzo, con ida y vuelta constante, y necesitábamos jugadores que nos dieran opciones y equilibrio”, apuntó.

Sobre los últimos fichajes, David García y Santi Müller, el dirigente defendió su potencial: “He visto jugadores con grandes números que no me los imagino aquí y otros, como Santi, que tienen condiciones para ayudarnos. David, además, venía de hacer una gran pretemporada y no podíamos dejar escapar la oportunidad”.

El reto de competir desde Ibiza

Más allá de lo deportivo, Lara admitió las dificultades logísticas y económicas que supone fichar para un club insular. “El gran hándicap sigue siendo la vivienda. Hay jugadores que prefieren otros equipos por comodidad, pero el que busca comodidad aquí no puede estar, porque somos muy exigentes”, explicó. No obstante, aseguró que el club ya es una referencia consolidada en la categoría: “Antes costaba más convencer, ahora cualquiera que pone un pie en Ibiza no se quiere ir”.

Primeras sensaciones y futuro

Respecto al debut liguero, valoró positivamente el triunfo, aunque reconoció que el equipo tiene mucho margen de mejora: “Siempre es mejor corregir desde la victoria. Confío en la plantilla y en el cuerpo técnico para que saquen el máximo rendimiento”.

Por último, confesó que está disfrutando de esta nueva etapa, pese a la presión inherente al cargo: “Vivía más tranquilo cuando sacaba un córner, porque dependía de mí. Ahora dependo de más gente, pero con ilusión se pueden conseguir muchas cosas. La obligación te lleva a pocos sitios; la ilusión es la que marca el camino”.