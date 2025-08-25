Javi Jiménez empieza a entrenar con el Hércules este martes y se activa la última operación

Javi Jiménez se pone este martes, 26 de agosto, a las órdenes de Rubén Torrecilla. El lateral zurdo se une al grupo después de sellar este lunes su nuevo contrato, uno que le vinculará a la entidad blanquiazul por una temporada, con opción a otra más en caso de ascenso a Segunda División. La entrada en escena del zaguero jiennense precipita una reacción en cadena en el seno del vestuario que terminará con César Moreno y Xavi Pleguezuelo fuera del equipo antes del 2 de septiembre, es decir, antes de que expire el mercado estival de fichajes, que baja la persiana el próximo lunes, justo a medianoche.

El mediocentro cartagenero será quien ceda su ficha para poder inscribir al exfutbolista del Ibiza, que llega a Alicante con 29 años, o sea, necesitando una licencia profesional para su inscripción en la liga. El club trabaja para que el andaluz pueda entrar en la lista de convocados para medirse este sábado con el Tarazona, en el Rico Pérez, en el primero de los 38 partidos que compondrán la segunda tentativa de asalto al fútbol profesional de los alicantinos. Sus opciones de ser titular son remotas, pero el deseo es que se siente en el banquillo.

Aunque la comisión deportiva apura las opciones de hallar el modo de no desprenderse definitivamente de César Moreno, con contrato hasta 2028, las opciones de cesión son muy improbables porque nadie se ha dirigido al Hércules para solicitar el préstamo del centrocampista murciano. Tampoco las vías que ha explorado la secretaría técnica hasta la fecha han fructificado. Eso obligará a la SAD propiedad de la familia Ortiz a alcanzar un acuerdo para que el canterano del Elche se convierta en agente libre antes del cierre del mercado. Si la rescisión se produce después, deberá permanecer parado hasta enero de 2026.

Es importante para el jugador resolver su salida en antes del 2 de septiembre para poder estar en disposición de reforzar a equipos una vez concluido el periodo oficial para hacer contrataciones de futbolistas en activo, de ahí que todas las partes sean optimistas en la consecución del acuerdo.

Afectado colateral

El otro nombre propio "damnificado" por la llegada de Jiménez es Xavi Pleguezuelo. El lateral zurdo se queda sin opciones de jugar con Retuerta y el ex del UD Ibiza por delante. Además, tampoco puede participar en los encuentros del filial porque su ficha, aunque sea de formación, está sujeta al primer equipo, es decir, no puede bajar al no pertenecer a la base del club. Torrecilla no cuenta con el joven zaguero, que aterrizó en Alicante en plena canícula procedente del filial del Betis, y él, siendo tan joven, no desea quedarse un año entero en blanco, así que lo natural será que acabe rubricando un pacto que le granjee su libertad y le permita continuar con su carrera lejos de Alicante.

Mientras estas dos bajas se resuelven, la secretaría técnica se esfuerza para realizar un último movimiento, el tercero de los que tenía programados en la recta final del mercado. Tras unir al proyecto a Jeremy de León y a Javi Jiménez, el foco se posa en la tercera línea a reforzar, la medular. El Hércules confía en que el Villarreal le elija como destino para el desarrollo de uno de los valores de su cantera, Vique Gomes, un mediocentro bisauguineano con un perfil que David Albelda, responsable del equipo C de la base grogueta, tiene duplicado en su plantel y al que puede permitir marcharse.

El pivote africano, que en mayo cumplió 22 años, está en su último año de sub-23, lo que puede facilitar su salida del Villarreal que, de quedárselo, el curso que viene tendría que hacerle contrato profesional sin apenas haberle testado. El Hércules le ofrece esa posibilidad, la de valorar sus capacidades en competición. Vique Gomes es el elegido y, si finalmente no se alcanza un acuerdo, las probabilidades de que la plantilla se dé por cerrada son altas porque, en este momento, no hay nadie más que interese en ese puesto y en ese rango de ficha.