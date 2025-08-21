Javi Jiménez está muy cerca del Hércules

La búsqueda de un lateral izquierdo en las oficinas del Rico Pérez va arrojando resultados. Javi Jiménez, de 29 años, está muy cerca de poder concretar su llegada con la secretaría técnica del Hércules. Según ha adelantado el diario As, la negociación está en marcha con el futbolista, que se encuentra sin equipo tras concluir su relación contractual con la UD Ibiza a final de temporada.

La llegada de Jiménez reforzaría la posición que, a ojos de la comisión deportiva del club, es más débil en el once herculano. Podría implicar también la salida, vía cesión, del recién contratado Xavi Pleguezuelo, quien ya no cuenta en los planes de Rubén Torrecilla desde hace más de dos semanas.

Lo que sí es seguro es que para poder inscribir a Jiménez, de 29 años, el Hércules tendrá que dar salida a un jugador senior. El señalado desde incluso antes de iniciar la pretemporada es César Moreno, con quien el club no contaba al momento de regresar de su cesión en el Recreativo de Huelva, donde tuvo una mala campaña. El centrocampista no ha sido capaz de quitarse el cartel de transferible durante los ensayos de pretemporada, aún a pesar de que ha tenido minutos y aliento público del entrenador.

Perfil experimentado

Javi Jiménez, segundo intento del club en su posición durante este mercado, encarna un perfil muy diferente al de Pleguezuelo. Jugador experimentado que tras sus inicios en la cantera del Villarreal ha llegado a jugar 120 partidos en Segunda División con los colores del Nástic de Tarragona, del Mirandés y del Málaga.

Con la UD Ibiza ha sido titular las dos últimas campañas, en las que el conjunto ibicenco se ha quedado cuarto y tercero en la tabla del Grupo 2 de Primera Federación. Jiménez ofrece, por tanto, solvencia y experiencia en la categoría que disputa el Hércules.

Últimos detalles por cerrar

El fichaje, no obstante, aún aguarda que se aten unos últimos cabos sueltos, y la comisión deportiva del club también ha valorado otras opciones para el refuerzo del lateral izquierdo, una operación que consideran prioritaria.