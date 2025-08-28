Javi Cabello: "Por números tiene que venir más gente, necesitamos doblar posiciones"

Termina la pretemporada y arranca el fuego real para el Eldense. Tras un verano duro y difícil, con muchos movimientos y poca estabilidad, el sábado debutará ante el Sabadell en la primera jornada de Primera RFEF. El entrenador, Javi Cabello, no ha escondido que la pretemporada "ha sido atípica". "Hemos tenido que construir el equipo paso a paso y aún nos queda terminar los últimos retoques. La planificación ha sido muy difícil porque en ciertos momentos teníamos pocos efectivos", comentaba Javi Cabello.

"Hay ciertos conceptos y ciertas cosas que trabajas al principio y luego tienes que recordar a los nuevos jugadores conforme van llegando. Es lo que hay, hemos intentado optimizar el máximo de tiempo que hemos tenido. El cuerpo técnico y los jugadores hemos trabajado durísimo para llegar en las mejores condiciones a la línea de salida", señalaba el técnico valenciano.

El Eldense fue invitado al Trofeo Carabela de Plata para enfrentarse al Cartagena y el conjunto azulgrana llegó con 12 futbolistas de la primera plantilla, lo que supuso una gran decepción para los seguidores. Javi Cabello ha reconocido que entiende las quejas, no obstante, ha destacado que el club tiene que tomar "una serie de decisiones cuidando la salud del futbolista y el rendimiento”. El choque terminó con un triunfo claro local y una mala imagen visitante. “Se nos castigó en exceso, siempre queremos dar la mejor imagen, pero es cierto que ha sido una pretemporada atípica y dura", añadía el técnico.

"El equipo está con mucha ilusión. Cuando llevas trabajando tanto tiempo quieres que empiece la competición. Tenemos muchas ganas, estamos ante un proyecto nuevo y todo eso nos hace tener mucha esperanza. Vamos a ir con todo para intentar ganarlo", opinaba Javi Cabello.

Debut ante el Sabadell

El primer rival para el Eldense será el Sabadell, sobre el conjunto catalán, el míster valenciano ha opinado lo siguiente. "Es un recién ascendido con nuevo entrenador. Va a jugar el primer partido en casa con su afición, eso siempre espolea mucho. Esperamos a un Sabadell muy intenso y agresivo, tendremos que estar a esa altura".

Durante la pretemporada, el Sabadell no ha caído en ningún amistoso, pero Javi Cabello ha querido restarle importancia, señalando que la pretemporada no está orientada a los resultados. Sin embargo, se ha deshecho en elogios hacia el rival, ya que considera que llega en una buena línea. "La competición genera cambios. Esperamos al mejor Sabadell".

Sobre si la versión actual del Eldense es la mejor, el técnico ha sido rotundo. "Espero que no, nuestra mejor versión tiene que llegar más adelante. Sería mala señal. Empezamos en la línea de salida y lo que queremos es crecer. Dentro de los diez meses de temporada vamos a pasar nuestros baches, pero lo importante es seguir levantándose y creciendo".

"Lo teníamos todo planificado para obtener el mejor rendimiento de los futbolistas y en algunos casos hemos tenido que sobresaturar a algún jugador que en teoría no estaba en los planes. La competición marcará el ritmo y eso nos hará mejorar. Los equipos cambian mucho de septiembre a mayo", opinaba Cabello.

La pretemporada en clave azulgrana cierra con la lesión de Israel Salazar. "Lamentablemente, Isra ha sido la peor noticia de la pretemporada, se tiene que someter a la operación por lo que se perderá todo lo que queda de temporada. Lo importante es que se recupere bien, es joven y tiene toda la carrera por delante. De parte de todo el club le mandamos todo nuestro apoyo y ánimos, porque son momentos muy difíciles", señalaba el preparador. Sobre si habrá alguna baja más, ha comentado que están a expensas de los fisios, pero en principio, el resto de la plantilla está disponible.

"Por números tiene que venir más gente. Por números y por necesidad. Establecimos la primera vez que íbamos a tener una plantilla reducida, si no llegas al número tienes esa necesidad. Necesitamos doblar posiciones", sentenciaba.

El Eldense recibirá al Villarreal B el sábado 6 de septiembre a las 12 horas, lo que ha generado un gran revuelo debido a las temperaturas. Sobre esto, Cabello opina lo siguiente. "No es la mejor decisión. Aquí, que estamos más hacia el sur, la temperatura normalmente es más alta. Hoy cuando veníamos de entrenar, que era a las once y pico, el calor era sofocante. Esperamos que la semana que viene baje”.