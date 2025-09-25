Javi Cabello: "No es fácil ganar fuera, pero el Eldense está compitiendo"

Después de un verano largo e intenso, la temporada ha iniciado para el Eldense de la mejor manera. Los azulgranas están situados en la parte alta de la clasificación tras cuatro jornadas y las sensaciones, sobre todo defensivos, son excelentes. En la previa al duelo ante el Gimnàstic de Tarragona, Javi Cabello ha comparecido ante los medios y ha reconocido que "después de una victoria todo sabe mejor". Además, ha añadido que el equipo está trabajando a "un muy buen nivel".

"Ganar fuera de casa no es fácil, pero el equipo está compitiendo. Nos equivocaríamos si hiciésemos caso a la clasificación porque vamos a jugar contra uno de los mejores del grupo. De momento solo llevamos cuatro partidos, no le damos importancia a la clasificación porque está todo muy ajustado. El Nàstic nos va a exigir todavía más, tendremos que dar nuestro mejor nivel para tener opciones de ganar", confesaba el técnico del Eldense.

La temporada ha empezado con el Nàstic ocupando puestos de descenso. Sobre esto, Javi Cabello ha comentado lo siguiente. "Los equipos van trabajando para mejorar en lo que se tiene déficit, ellos estarán en ellos y pondrán empeño. Es verdad que somos los menos goleados del grupo, pero seguimos trabajando porque tenemos que evolucionar. Hay que mejorar en ataque, llevamos pocos goles y queremos generar más. El punto esencial es tener más ocasiones porque creemos que tenemos nivel para ello".

"Este tipo de partidos nos tiene que hacer crecer" Javi Cabello — Entrenador CD Eldense

"Las bajas son las mismas que la semana pasada. Clemente está muy justo y es duda, no se si podremos contar con él", adelantaba el técnico. "Es un tópico, pero los partidos duran hasta que el árbitro pita el final. Nos van a exigir a todos los niveles y sabemos cuál es la situación del club, pero tenemos que estar centrados en nuestras cosas. Pese a que puedan estar mal, siempre esperamos la mejor versión del rival. Si queremos ganar allí tenemos que hacer un partido súper completo y dar un pasito adelante", comentaba.

"Nos gustaría llevar la iniciativa, pero el rival también juega y te aprieta. Muchas veces no puedes desarrollar lo que tú quieres". Además, ha añadido que el rival tiene jugadores con calidad y experiencia. "El año pasado se quedaron a nada de ascender, van a ser una buena piedra de toque para valorarnos. Este tipo de partidos nos tienen que hacer crecer".

Sobre si el Eldense ya ha terminado su particular pretemporada, Javi Cabello ha comentado que "muchos jugadores están cogiendo el ritmo en la propia competición porque no han tenido partidos de pretemporada. La competición nos está ayudando a crecer".

"Hay un grupo de gente que viene a Tarragona y nosotros nos sentimos muy arropados por la afición. Es fabuloso, la palmada después de los partidos da una fuerza extra. Merece la pena sacar un ratito para ver al Deportivo, ojalá podamos dar una alegría más", sentenciaba.

Vía: Información