El Intercity no pasa del empate ante el Quintanar Del Rey

El Intercity alzaba su nuevo proyecto en la 2 RFEF visitando el San Marcos de Quintanar del Rey, rival recién ascendido y al que los de Javi Moreno buscaban amargarle el debut. El encuentro arrancó sin excesivo ritmo y con dos rivales que intentaron hacerse con el control del juego.

El conjunto manchego, algo más entonado ante los suyos, intentó poner en jaque el área de los hombres de negro. El Intercity fue de menos a más e intentó hacer buenas sus aproximaciones sobre el área rival. El primer acto bajaría la persiana sin goles.

En la segunda mitad volvería a predominar el juego del primer acto, orden táctico y nuevamente más corazón que cabeza cuando unos y otros apostaban por ir arriba en busca del área ajena. El ritmo respecto al primer periodo era menor y las ocasiones resultaron contadas.

Los locales tuvieron en pies de Fita y un remate de Eric de cabeza un par de aproximaciones. La más clara la desbarató Mackay en el tramo final. El Intercity apenas procesó ofensivamente peligro, gozando la más clara para desnivelar el empate un remate de Cristian Herrera que salvó Bartual.