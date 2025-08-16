El Intercity convoca una Junta General Extraordinaria para aprobar la inversión en Alicante Park

El Intercity, único club español que cotiza en Bolsa, ha convocado para el 15 de septiembre la Junta General Extraordinaria de Accionistas que abordará la operación que permitirá invertir hasta 60 millones de euros en el desarrollo del proyecto Alicante Park.

Este nuevo recinto deportivo multifuncional albergará eventos musicales y deportivos y se construirá en terrenos de la zona de Rabasa en la capital alicantina.

Los accionistas del Intercity, que actualmente milita en Segunda Federación, votarán la aprobación de la emisión de bonos convertibles y opciones de compra que materializarán el acuerdo de inversión de hasta 60 millones de euros con Alpha Blue Ocean.

Este acuerdo de financiación asegura la estabilidad financiera de la empresa a medio y largo plazo y permitirá al conjunto de negro continuar su crecimiento e impulsar el desarrollo de Alicante Park.

Alicante Park, según explican sus impulsores, es un proyecto innovador que incluye un recinto para conciertos y eventos al aire libre con una capacidad para más de 20.000 personas, escenario permanente y 5.000 asientos fijos.

A su lado, se construirá un estadio de fútbol a disposición de la provincia y donde jugará sus partidos oficiales el Intercity. Este estadio dispondrá en su inicio de 5.000 asientos fijos y la estructura estará dotada de capacidad de expansión para ampliar su aforo.

La estimación de la inversión para la construcción de Alicante Park es de 33 millones de euros, incluyendo el desarrollo del recinto y la compra del terreno.