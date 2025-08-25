La ilusión ha vuelto al FC Cartagena para el inicio liguero

La situación en el FC Cartagena ha dado un giro de 180 grados en este verano. Los primeros seis meses del año 2025 fueron para olvidar en todos los aspectos. El equipo en lo deportivo realizó una segunda vuelta desastrosa en la que estuvo varios meses sin conocer la victoria, que, unido a la situación institucional con un rechazo frontal de la parroquia albinegra a la directiva presidida por Paco Belmonte, provocó que el presidente tomara la decisión de no aparecer públicamente desde principios de febrero. Los abonados dejaron de ir al campo y el Cartagonova presentó entradas de menos de 2.000 espectadores en las últimas jornadas ligueras. Además, los malos resultados y el ambiente negativo existente iban acompañados de las denuncias de los jugadores, tanto del primer equipo como del filial, y trabajadores del club por impagos recurrentes desde el inicio de la campaña. La fractura era total y presentaba un panorama complicado de cara al curso 2025-2026.

Este verano ha sido el de la resurrección en todos los ámbitos del club. A principios del mes de junio se produjo una reunión entre la Federación de Peñas y Paco Belmonte. Ese día el presidente de la entidad se comprometió con la afición a cumplir una serie de obligaciones que no hizo y provocó que las peñas tomaran la difícil y dura decisión de pedir a sus aficionados que no se abonaran al equipo hasta encontrar soluciones.

El primer punto de inflexión se produjo con el anuncio del fichaje de Javi Rey. El anuncio del nuevo técnico, que se había ganado ya un nombre por su buen hacer en temporadas anteriores, fue un mensaje claro desde la institución de que el club y el proyecto no estaban muertos y que se preparaba una temporada ilusionante y con el único reto de devolver al Cartagena a la Segunda División.

El 9 de julio se anunciaba el cambio en la propiedad del club que sí se vio desde todo el entorno albinegro, en un primer momento, como el soplo de aire fresco necesario. Está por ver esa transición entre la anterior directiva y la nueva en qué acaba, pero ese mensaje y las intenciones de Alejandro Arribas sirvieron para por lo menos darles el beneficio de la duda.

Todos con Javi Rey

La ilusión de la parroquia cartagenerista con el debut liguero que se producirá este domingo a las 19:30 en Antequera se entiende única y exclusivamente por las buenas sensaciones que transmite el equipo. A priori, se entiende que se ha hecho un excelente trabajo desde la dirección deportiva con un equipo que tiene varios jugadores diferenciales en la categoría (Luismi Redondo, Chiki, Nacho Sánchez, Kevin o Nacho Martínez) y además se ha conseguido traer de vuelta a un ícono de la institución como Pablo de Blasis.

Además, los resultados y el juego que se ha visto en la pretemporada han terminado de animar a una afición que había perdido la ilusión por ver a su equipo. En los encuentros de preparación se ha visto a un Cartagena con ganas de ser dominador del juego. Los futbolistas han provocado emociones en sus aficionados gracias a detalles de calidad (la sensación de que sus jugadores en Segunda no daban el nivel fue una constante) y, sobre todo, un grupo compacto que está muy metido en la idea de juego de su entrenador. Javi Rey entendió desde el primer momento que la afición es clave y, tanto en sus declaraciones públicas como en el trabajo diario, ha intentado enamorar a su nueva afición. La goleada por 4-1 al Eldense en el Trofeo Carabela de Plata ha terminado de animar a una afición necesitada de alegrías y sentirse identificada con los futbolistas que saltan al verde con la albinegra.

Todavía quedan dudas por resolverse, porque la afición necesita saber cuál es el futuro de Paco Belmonte. Si el hasta ahora presidente del club se marchará en las próximas semanas o finalmente se mantiene en la estructura de la entidad que ahora es dueña Arrisanz S.L. desde el 9 de julio. Los buenos resultados no van a tapar las ganas de una afición de querer saber lo que pasa en las oficinas, pero al final, uno es aficionado de un equipo para verlo sobre el césped y desear que gane. El domingo 31 de agosto el Cartagena va a jugar el primer partido oficial de la temporada 2025-2026 y sin duda es el encuentro en este año natural que más expectación ha levantado entre los aficionados. Ha hecho falta esperar a que se acabara el octavo mes del año, pero por fin va a jugar el Cartagena un encuentro y la afición cuenta los días para que llegue. Ha vuelto la ilusión a la afición albinegra.