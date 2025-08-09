Iker Unzueta, otro fichaje que se le complica al Real Murcia

La delantera es el objetivo número uno del Real Murcia en este mes de agosto en cuanto al mercado de fichajes se refiere. Asier Goiria trabaja en cerrar las tres o cuatro incorporaciones que tiene pendientes y también en dar salida a los futbolistas con los que no cuenta ni el club ni Joseba Etxeberria.

David Flakus fue al principio del verano el principal objetivo del cuadro murcianista para la delantera. El hecho de querer disputar los play offs de ascenso a Segunda en detrimento de la Eurocopa Sub-21 con Eslovenia y sobre todo el gran nivel mostrado en los seis meses que estuvo defendiendo los colores granas, lo convirtieron en el gran objetivo tanto del presidente Felipe Moreno como de la dirección deportiva. Eso sí, el Real Murcia se está encontrando muchos problemas para firmarlo, ya que el atacante balcánico no tiene al conjunto de la capital del Segura como su primera opción. Su primer deseo es quedarse en el Castellón. Su titularidad ayer ante el Levante le refuerza el ánimo de poder quedarse en Segunda División. Si no consigue quedarse en el fútbol profesional, la oferta presentada por el Atlético de Madrid para su filial también seduce al esloveno. Flakus, mientras no firme en ningún lado, estará bajo el escrutinio de la entidad murciana.

Dada la complejidad de este fichaje, ya contamos en esta redacción que el Real Murcia no se iba a obsesionar con Flakus y ya había activado otras opciones para la delantera. Una de ellas, la favorita de Asier Goiria, es Iker Unzueta. Mientras Felipe Moreno sueña con delanteros conocidos mundialmente que le puedan dar al club una proyección global y así aumentar ingresos, el director deportivo se centra solo en lo deportivo y trabaja en lo que conoce. Iker Unzueta es el ideal, según Goiria, para completar la delantera y darle otra alternativa a Joseba Etxeberria. Eso sí, parece que su contratación tampoco se va a producir. Equipos como el Eldense y el Lugo también están peleando por hacerse con sus servicios y el Real Murcia no ha dado un paso más desde que empezó a fijarse en él.

El delantero vasco, igual que el director deportivo y el entrenador, no ha tenido suerte en su última etapa profesional. La pasada temporada en el Huesca, el atacante vizcaíno no tuvo regularidad y no estuvo fino. Solo anotó un gol y dio una asistencia en los 26 partidos que disputó. Tan solo pudo jugar 828 minutos.

Su mejor temporada fue la 2022-2023 con la SD Logroñés en la que hizo 13 goles en 37 encuentros, su mejor cifra hasta el momento.

Antes de su exitosa etapa en Logroño, el jugador vasco estuvo durante dos temporadas en el Amorebieta, donde el primer curso logró el ascenso a la Segunda División y en la campaña 21-22 ya jugó en la división de plata con el cuadro vasco. Tras su aventura en La Rioja, donde marcó más goles que nunca, se marchó a Portugal, concretamente al Vizela. De ahí volvió al Amorebieta hasta acabar en el Huesca. Este último curso en el club aragonés no fue el soñado por el atacante. De más a menos, terminó siendo un jugador de recambio en la plantilla.

Asier Goiria lleva trabajando semanas en esta operación, pero no se han producido avances. El jugador, que ya conocía desde principios de julio que no contaba para el Huesca, ha dejado de entrenar con el resto de sus compañeros. Su salida parece inminente, pero ahora mismo su destino no está decidido.

Cadorini, sin sitio

La intención del Real Murcia, como ya anunciamos el 22 de julio, era dar salida a tres hombres y dos semanas después el club grana no ha avanzado en este tema. La decisión es firme y van a abandonar el club los defensas Cadete y como Andrés López y el delantero Matheus Cadorini. Este último lo hará, salvo que llegue una oferta irrechazable, en forma de cesión, porque se le tiene confianza en las oficinas de Nueva Condomina. La llegada del 9, que ahora mismo Unzueta se aleja de la pole para llegar al Real Murcia, dejaría sin sitio y sin minutos al ariete brasileño. El Lorca Deportiva apuesta por él, pero el cuadro grana está a la espera de que lleguen otras propuestas.

Kike Cadete, por su parte, sigue esperando ofertas de equipos relevantes de Primera Federación que le permitan mantener tanto el salario que ya tiene firmado en el Real Murcia como los mismos objetivos en lo deportivo. No tiene ninguna prisa para marcharse el lateral izquierdo que llegó el verano pasado a la entidad murcianista. Un caso parecido es el de Andrés López, que sueña con quedarse aun con un papel más secundario, pero que no cuenta para la dirección del club. Los dos, al igual que Cadorini, tienen los días contados en el Real Murcia y sus salidas podrán ayudar a que se cierren los siguientes objetivos. El del delantero, de momento, no está cerca de concretarse.