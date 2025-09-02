Horario terrible para el Hércules - Algeciras

Primera faena seria con el reparto horario para los aficionados blanquiazules. El Hércules - Algeciras será el encuentro que abra la tercera jornada en el grupo 2 de Primera RFEF. El envite contra el cuadro andaluz será el primero de la temporada que los alicantinos disputen en viernes en el presente curso. Sin embargo, siendo eso un despropósito para los intereses de las hinchadas, tanto la local como la visitante, es aún peor el horario elegido por la Federación (y sus múltiples operadores televisivos) para el comienzo de la cita.

El enfrentamiento se disputará el viernes, 12 de septiembre, a las 19:15 horas, una franja absolutamente desconocida para la entidad del Rico Pérez... y para sus más de 11.000 abonados, obligados a modificar sus estilos de vida y su conciliación familiar y laboral para poder acudir al estadio esa tarde en la antesala del otoño.

El curso anterior, el del estreno en la categoría, el equipo de Torrecilla ya probó la incomodidad de adelantar al viernes sus encuentros oficiales, pero esta es la primera vez, hasta donde alcanza la memoria, que le fijan una fecha oficial a las siete de la tarde de una jornada lectiva previa al fin de semana, circunstancia que dificulta sobremanera la presencia de hinchas en los diferentes campos de una categoría que trata de rivalizar en competencia y seguimiento con el imperio de LaLiga.

El reparto horario debe de ser equitativo entre los 40 'aspirantes' al ascenso que pugnan en la tercera competición del fútbol español, y por eso el Hércules aceptará esta designación extemporánea, que, en teoría, les irá tocando a los clubes toda vez que hay que satisfacer los intereses de muchas operadoras de retransmisión que se han sumado al pago de los derechos televisivos esta temporada por primera vez, lo que obliga a aumentar los segmentos en los que fijar contiendas para que el usuario goce de acceso al mayor número de referencias en directo posible cada jornada y así justificar el pago de la suscripción.

Los aficionados asumen que en el nuevo marco de divulgación catódica del balompié esto es inevitable, lo que seguro sí le costará aceptar de buen grado será que pueda adelantarse tanto un evento multitudinario y, por esa razón, hacerlo coincidir irremediable e indefectiblemente, con la jornada laboral o lectiva de trabajadores y estudiantes cuando se vende como actividad de ocio de la que poder disfrutar durante el tiempo libre.

Contra la grada... siempre

La mayoría de franquicias, entre ellas la herculana, mantiene abierta sus respectivas campañas abonos. Intentar convencer a los más rezagados de que retiren un pase de temporada, de que inviertan su dinero en un espectáculo al que hay una alta probabilidad de que no puedan acudir es un muy mal negocio, pero es que el número de personas que caben en un campo está sujeto al aforo y el de los potenciales espectadores (en la cabeza de los directivos de tele) es infinito, de ahí que a la hora de favorecer a algún colectivo, la cuestión no ofrezca dudas... por desgracia.

El último precedente parecido a este se produjo la temporada pasada, en la visita del filial del Real Madrid al José Rico Pérez. El encuentro se jugó en viernes también, pero a las 20:30 horas. A pesar de la entidad del rival, de su atractivo por motivos evidentes, se concentraron en la grada 8.121 espectadores, una cifra baja teniendo en cuenta que el número de abonados era superior a los 13.000 en esa fecha (14 de marzo). El Hércules disputó otros tres encuentros más a esa misma hora (en Algeciras, en el Cerro del Espino y contra el Marbella).

El duelo contra los malagueños se jugó excepcionalmente en miércoles tras haber sido aplazado en dos ocasiones a consecuencia de la DANA que azotó la Comunidad. La Federación también decidió entonces que se disputase a las 20:30 horas. Poco más de 7.000 seguidores estuvieron presentes en ese partido. Es incuestionable que este tipo de designaciones horarias intempestivas perjudican a los clubes y colisionan frontalmente con los intereses de las aficiones, pero hace mucho que en el planeta fútbol, quienes animan y se involucran de verdad cada semana cuentan muy poco porque, como cualquier capitalista sabe, son público cautivo y, aunque protesten, terminarán aceptando lo que sea porque su pasión por los colores, su sentimiento de pertenencia está por encima de todo lo demás... incluso de sus propios intereses.