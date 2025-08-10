Homenajes, fiesta y ambientazo en la grada del segundo derbi veraniego

El segundo derbi del verano de 2025 no decepcionó en las gradas, con una notable entrada en el estadio Martínez Valero y una serie de actos organizados por parte del club local para tener un reconocimiento con la cultura y la comunidad ilicitana.

El Festa d’Elx, más allá del resultado, dejó una agradable noche en el Martínez Valero, que comenzó con homenaje a doña Enriqueta Poveda, protagonista del emotivo vídeo de la campaña de abonos franjiverde. Le siguió el saque de honor por parte de la Reina Mayor de las Fiestas de Elche, Nuria Tejero.

En el descanso, la banda Unión Musical Ilicitana realizó una vuelta de honor en la que interpretó diversos temas conocidos en el estadio ilicitano. En la grada no faltó tiempo para la rivalidad, sin incidentes reseñables, con la presencia de más de un millar de aficionados herculanos que dieron colorido a un partido digno de Primera División.

Durante el partido las aficiones encendieron el derbi con cánticos acordándose del conjunto rival. Pese a la victoria ilicitana, los seguidores blanquiazules disfrutaron del partido en las gradas, recordando las grandes noches de fútbol vividas entre ambas entidades en el pasado. A ritmo de La Morocha celebró la parroquia local la victoria en el último test de pretemporada.