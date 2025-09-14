El Hércules viajará a Cartagena en la peor posición que ha ocupado en Primera RFEF

El Hércules no arranca, se le vuelve a atragantar septiembre. Empeora su inicio del curso pasado a estas alturas, y todavía le restan dos citas muy comprometidas antes de que se acabe, la del domingo en Cartagonova y la visita del Alcorcón, el día 28, a las cuatro de la tarde. De momento, el bloque de Rubén Torrecilla viajará a Cartagena en el puesto más bajo que ha ocupado en esta categoría.

En su estreno en Primera RFEF nunca estuvo por debajo del puesto doce con el que finalizó su aventura en mayo. Esta jornada, la tercera, la cierran como decimotercero, con un punto menos que su próximo rival pese a jugar un partido más porque a los murcianos les aplazaron el último, el que disputaban en Sabadell el sábado por culpa de la lluvia, justo antes del descanso, cuando el marcador aún no se había movido.

El Efesé solo ha logrado un triunfo hasta ahora, el que selló en su estadio contra el filial del Atlético de Madrid en la segunda fecha. Debutó con un empate sin goles en Antequera, el mismo resultado con el que se reanudará el envite frente al actual equipo de Agustín Coscia, pendiente de ser reubicado en el calendario, algo que, probablemente, suceda a lo largo de la semana.

El Hércules, después de superar con relativa comodidad al Tarazona, ha entrado en un bucle pernicioso que amenaza la estabilidad del proyecto, el tercero consecutivo con su actual entrenador al frente, el más importante después de la apuesta económica realizada, superior a la del curso anterior, incluyendo el pago del traspaso de Javier Rentero, por encima de los cien mil euros, un gesto impropio del fútbol que sobrevive en el extrarradio del balompié profesional.

Cero puntos en septiembre

Ningún punto sumado todavía en el noveno mes del año y aún restan dos citas que van a condicionarlo todo. El Hércules se plantará en Cartagonova con seis derrotas en los últimos siete encuentros oficiales dirigidos por Rubén Torrecilla. La inercia con la que comienza el nuevo ciclo es muy similar a la que cerró el anterior, evidenciando idénticas carencias futbolísticas, aunque, eso sí, con un horizonte mayor para poder revertir la pésima dinámica.

Sobre el papel, el calendario no da tregua hasta noviembre, así que bien haría el Hércules en espabilar cuanto antes. Se espera un respaldo importante de la hinchada blanquiazul en Cartagonova, que podría haber sido infinitamente mayor de haber logrado superar en casa al Algeciras. Perder contra los gaditanos dos veces seguidas en Alicante en menos de cinco meses desactiva buena parte de la ilusión lograda con la confección del plantel, uno con menos distancia entre los suplentes y los titulares que el armado tras el último ascenso.

Pero eso hay que despegarlo del papel y extrapolarlo al juego, una circunstancia que, de momento, no se ve... o se observa muy poco, con cuentagotas. El escenario de enlazar un tercer tropiezo no se contempla (o no se quiere), pero lo cierto es que Torrecilla está obligado a recomponer la defensa casi por entero, dado que Monsalve no acaba de restablecerse por completo y Rentero deberá cumplir sanción.

Si la parte de atrás no muestra solidez, el desarrollo del modo de jugar que dice preconizar el preparador extremeño tiene muy complicada una evolución solvente que, de momento, no se atisba. La cita con el exequipo de Rentero queda lejos y, a estas alturas de la liga, no debería, ni mucho menos, resultar determinante. Pero tal y como ha comenzado el Hércules su concurso esta temporada, si la sangría no se frena en Cartagena, el duelo con el Alcorcón igual sí es crucial.

Dos días libres tras la derrota con el Algeciras

El Hércules volverá este martes a los entrenamientos en Fontcalent después de disfrutar de dos días descanso. El equipo realizó una leve sesión de recuperación el sábado, la mañana siguiente a la derrota contra el Algeciras (0-1). Una vez finalizada, Rubén Torrecilla decretó 48 horas libres. Luego empezará a preparar el duelo del domingo en Cartagonova frente a un equipo que vio como se aplazaba su envite en Sabadell por las fuertes lluvias antes del descanso, es decir, que no se ahorró el esfuerzo ni el desgaste de viajar en autocar.