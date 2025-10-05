El Hércules y Torrecilla caen en Teruel

Cuatro derrotas en seis partidos, la última ante el Teruel (2-1), deja al Hércules como colista de la categoría y a su entrenador, Rubén Torrecilla, al borde de la destitución, algo que podría decidirse en las próximas horas.

La crisis de juego y resultados ha apagado a las primeras de cambio la ilusión de una afición que afrontaba con cierto optimismo la campaña, pero el Hércules sigue sin transmitir lo mínimamente exigible para poder pensar en objetivos ambiciosos. Ante el Teruel, errores defensivos encaminaron el triunfo del equipo local en la primera parte, con dos goles que llevaron a la lona al cuadro alicantino. Solo los quince primeros minutos del Hércules se salvaron de la quema, tras el primer tanto turolense el equipo de Torrecilla se desvaneció y acabó encajando otro gol por un grave e inocente fallo en defensa.

Tras el descanso, el entrenador blanquiazul introdujo cambios con vocación atacante (Solde y Slavy), pero la reacción fue insuficiente. Un buen remate de Slavy pudo aminorar distancias, aunque no fue hasta la aparición el canterano Galván cuando el Hércules vio puerta. Con el 2-1, llegó una jugada polémica con un posible penalti en el área local que el colegiado no concedió tras consultar con el var. Y así se llegó al final, con la cuarta derrota y la etiqueta de colista.

Vía: Información