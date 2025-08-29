El Hércules testa su fortaleza frente al Tarazona en el debut liguero

Noventa y nueve días y once fichajes después vuelve el Hércules a la competición. Lo hace con solo dos ausencias y con la salida de César Moreno pendiente de resolver, pero con todo el plantel inscrito. Javi Jiménez y Vique Gomes, los últimos en llegar, ya tienen activada su ficha federativa. Los alicantinos inician esta noche un camino que debería acabar con el proyecto en Segunda División tras más de una década en el exilio, penando por el balompié de esparto, sin pisar fútbol profesional ni un segundo.

El tercer proyecto consecutivo de Rubén Torrecilla nace con todas las tiranteces generadas el curso anterior «perfectamente limadas», según los propios implicados. La coartada del recién ascendido se ha extinguido y solo vale estar en la parte de arriba al final. Saltar a Segunda por cualquiera de los dos caminos, el directo o el otro, el de las rondas eliminatorias. Todo lo que no sea eso, pasará factura, lo mismo que no estar desde el principio con los mejores de un grupo 2 en el que el Real Murcia parte como gran candidato tras sumar a su causa a más de 15.000 abonados.

El Hércules, camino de los 12.000, tiene este sábado (21:30 horas) la oportunidad de darle un último empujón a su captación de socios. Un triunfo convincente (y no tanto) en el Rico Pérez frente al Tarazona de Juanma Barrero confirmaría la inercia prometedora firmada por el conjunto alicantino en la pretemporada, cerrada con cinco victorias y una sola derrota en siete amistosos, la sufrida contra el Elche en el segundo clásico provincial del verano. El primero se lo adjudicaron en la capital en el Rico Pérez.

Con menos distancia entre los posibles titulares y los supuestos suplentes que el curso pasado, el preparador extremeño dispone de un plantel mejorado con once caras nuevas al que está obligado a sacarle todo el jugo. La primera formación titular se parecerá mucho a la que cerró el ciclo de preparación estival en la vieja Condomina contra el UCAM. Eso supone que a Carlos Abad, indiscutible bajo palos, le acompañarían Samu Vázquez, Adrián Bolo, Rentero y Retuerta en la línea defensiva; con Mangada y Colomina flanqueando a Ben Hamed, llamado a dar sentido al ataque; con Soldevila a la derecha y Rojas a la izquierda, tratando de encontrar la fuerza y el olfato realizador de Slavy, que le ha ganado la carrera a Fran Sol, aunque por muy poca distancia.

Arrancar con tres puntos, al margen de serenidad y dosis razonable de ilusión, dotará al proyecto de una pátina de grandeza que va a necesitar engordar a lo largo de todo el ejercicio, uno en el que todos los que integran la entidad están obligados a estar a la altura del escudo, sin excepción, sin ambages, sin excusas. Ser fiable en casa y también fuera, no hay otra.

El Tarazona visita el Rico Pérez por primera vez en partido oficial. Lo hace con la certeza de que su pugna es la de consolidarse en la tercera categoría después de finalizar en la sexta posición su primera aventura en Primera RFEF, solo que el grupo 1. Ahora, en el 2, y con una idea continuista, intentará hacer valer la experiencia jugando junto del bloque forjado por Barrero para puntuar en una plaza mundialista que abrirá sus puertas a un nuevo capítulo, uno, supuestamente, sin plaga de avispas, pero con el mismo aspecto, tan desvencijado como ilustre.

Estreno del 'VAR Lowcost'

El videoarbitraje ha llegado a la Primera RFEF, aunque no tal y como se aplica en Primera y Segunda División, sino con una versión de bajo coste, aunque también aprobada por la IFAB (el organismo que rige las reglas internacionales del fútbol). Los entrenadores de los equipos tendrán dos opciones para solicitar la intervención de la tecnología y, si aciertan en su demanda, no agotarán la reclamación. Un procedimiento semejante al del 'Ojo de Halcón' del Tenis o al de la revisión de vídeo que se emplea en la liga Futsal o la ACB y la Euroliga.

Este VAR se podrá utilizar en cuatro supuestos:

Acciones de gol. Acciones de penalti. Acciones de roja. Errores de identidad.

Es decir, se podrá utilizar en el caso de que alguien marque y pueda existir una falta previa, por ejemplo. O si se considera que el balón no ha rebasado la línea de la portería por entero. También se podrán hacer uso de esta herramienta en reclamaciones de penaltis, tanto a favor como en contra. Otro punto importante son las rojas directas, por lo que si hay una agresión se podrá solicitar que se revise la acción. También podría exigirse el chequeo en caso de que el árbitro muestre una amarilla que el entrenador valore como cartulina roja. Por último, también podrá demandarse su intervención en errores de identidad del colegiado, o sea, cuando un jugador sea expulsado y el entrenador vea que el castigo decretado no era para él, sino para otro jugador.