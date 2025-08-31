El Hércules prolonga su racha en los inicios de liga

Llegó el día marcado en rojo para todos los seguidores del Hércules. 98 días después, el balón volvía a rodar en el Rico Pérez en un partido oficial y terminó con victoria local. El gol de Samu Vázquez de cabeza dió los tres puntos al conjunto alicantino en un duelo en el que la mejor noticia fue el resultado. Se perdonaron ocasiones y el marcador fue más apretado que, quizás, lo que debería haber sido. No obstante, esta victoria permite extender un año más una racha que empieza a ser histórica.

Con el triunfo ante el Tarazona por 1-0, el Hércules prolonga su idilio con los inicios de liga hasta los once años. Está arrancando bien las temporadas el club alicantino en los últimos años y es que, no hay mejor manera de empezar un curso que con una victoria ante tu gente.

Desde la temporada 2014-2015, el Hércules no sabe conjugar el verbo perder en un debut. Por aquel entonces, era la primera temporada del club en Segunda B después del fatídico descenso y en la primera jornada tuvo lugar un derbi provincial. El Eldense venció por 2 a 1 en el Pepico Amat con dos tantos de Sergi Guardiola en una temporada que posteriormente terminaría con el Hércules cuarto y el conjunto azulgrana decimosexto.

El curso pasada también arrancó con buen pie, ni más ni menos que ante el futuro campeón. Los chicos de Torrecilla cuajaron uno de los mejores partidos de la temporada y vencieron al Ceuta por 2-0 con un golazo de Soldevila y otro de Aranda en la segunda mitad. La temporada arrancó con la ilusión por las nubes, pero una mala segunda vuelta dinamitó todo el optimismo y las aspiraciones del club. El primer año de Torrecilla también empezó de la mejor manera, ya que lo hizo con una victoria ante el Espanyol B, en un curso que a la postre terminaría siendo histórico por el ascenso del cinco de mayo de 2024.

Con Torrecilla, todos los debuts se han saldado con victoria, pero echando la vista más para atrás, los resultados siguen siendo positivos. La temporada 2022-2023 abrió el telón con Ángel Rodríguez en el banquillo del Hércules y el primer partido terminó con empate a cero entre el club alicantino y el Mallorca B. No tendría mucho éxito el técnico leonés, ya que 13 jornadas después dejaría el cargo. El año anterior (2021-2022) también debutó el Hércules ante un filial y el resultado volvió a ser de empate. En este caso fue a 1 ante el Recreativo Granada.

Año 2020. El Hércules estrenaba la temporada con David García Cubillo en el banquillo y lo hizo con una victoria ante el Atzeneta en el José Rico Pérez. Los goles de Acuña y Manu Garrido fueron suficientes para que los alicantinos pudieran remontar el tanto de Álex Chico en la primera mitad.

El Prat fue el anterior equipo con el que se midió el club el día del debut doméstico y en esta ocasión, el resultado fue de empate a uno. El duelo ante los catalanes sería la antesala de una racha de cinco derrotas consecutivas, motivo por el que fue cesado Lluís Planagumà.

La temporada 2018-2019 se estrenó con una visita del Onteniente al Rico Pérez, la cual terminó con triunfo local por 2 a 1. Un año antes, el Hércules empató ante el Olot por 1 a 1. En 2016 llegó el gran triunfo herculano en los debuts, puesto que los chicos de Luis García Tevenet vencieron por 0-4 al Gavà en La Bòbila. La temporada terminó sin pena ni gloria con el Hércules séptimo en la clasificación y el técnico fue cesado a las 28 jornadas, terminando el curso Carlos Alberto Luque.

El último resultado positivo en el primer partido de liga fue el 22 de agosto de 2015. El Hércules debutaba en casa ante el Atlético Levante y el resultado fue de victoria local por 1 a 0 gracias al gol de Gato. Once años después, la racha sigue activa y demuestra que un buen arranque es importante, pero si no se tiene constancia en el resto de la temporada, no sirve para nada. Los precedentes están ahí y son muchos los entrenadores que, pese a ganar y dejar buenas sensaciones en el debut, han terminado cesados a las pocas jornadas.