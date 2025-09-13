El Hércules, obligado a acertar con una defensa nueva en Cartagena

La intuición de Rentero sale cara. La autoexpulsión del central madrileño obliga al Hércules a armar una línea defensiva inédita en la que puede haber tres caras nuevas con respecto al debut liguero y en la que el entrenador deberá elegir entre Cantero y Sotillos para formar pareja con Bolo... siempre, claro está, que el error de marca del hijo el exfutbolista del Athletic Club que propició el tanto del triunfo del Algeciras no le pase factura.

Rubén Torrecilla se topa con el primer revés serio de la temporada, uno que se ve agravado por la urgencia que buenos resultados que provocan las últimas dos derrotas consecutivas del Hércules aspirante al ascenso en las tres primeras jornadas de liga. El preparador extremeño, lejos de dotar al proyecto de un patrón de juego reconocible que valga para gobernar partidos (y ganarlos) se ha de debatir ahora entre la veteranía de Alejandro Sotillos y la juventud de Rubén Cantero.

A favor del primero juega su mayor experiencia en escenarios complejos como el de Cartagonova y del segundo las ganas de demostrar que tiene sitio en el once y personalidad suficiente como para darle la vuelta a los pitos que escuchó en su debut cada vez que tocó la pelota después de dos errores garrafales, el segundo de ellos el que dio pie al córner que propició el 0-1 final.

Ni uno ni otro entraban en la cabeza del preparador blanquiazul como opciones prioritarias para el eje de la zaga en el arranque de la competición. Su apuesta clara fue la dupla Rentero-Monsalve, pero el primero está descartado el domingo por sanción y el segundo por las molestias de rodilla que arrastra y que seguro le tendrán otra semana más ejercitándose al margen y con trabajo específico.

La redacción del acta de Martínez Montalbán no ofrece discusión, así que la roja no es recurrible. Escribió en ella: "fue expulsado por jugar el balón con el brazo impidiendo con ello una manifiesta ocasión de gol", justo lo que demuestran las imágenes de la cámara de retransmisión televisiva ubicada en el fondo sur del Rico Pérez, así que la sanción será de un partido, el del domingo que viene, en Cartagena.

Javi Jiménez también empuja

Además de esa medida defensiva necesaria para restañar la defensa herida, Torrecilla ya dejó entrever tras el segundo triunfo seguido del Algeciras en Alicante en cinco meses, que el lateral zurdo está sujeto a modificación, algo que puede acelerarse tras todo lo ocurrido. Javi Jiménez convence más al técnico que Retuerta por el mayor números de argumentos defensivos que suma a su tarea de contención y es muy probable que el exzaguero zurdo de la UD Ibiza forme de inicio la próxima vez en lugar de partir desde el banquillo como hasta ahora.

Las ganas de que así sea son innegables, ha jugado las dos últimas jornadas a pesar de ocupar una posición poco sujeta a modificaciones una vez comenzados los encuentros. Si finalmente entra en la alineación titular, solo Samu Vázquez estaría en la foto de los cuatro defensas que iniciaron el curso 2025-2026, el que debería concluir al final con un salto a superior categoría y que ha empezado de un modo que está más cerca de todo lo contrario con seis puntos volando del casillero de los nueve que se han puesto en juego hasta la fecha. Igual no es un mal augurio, lo que sí es seguro es que es un pésimo dato.