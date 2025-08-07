Hércules y IVF acuerdan obras de urgencia en el Rico Pérez

No era una novedad que el Rico Pérez estaba en una situación pésima. Los últimos amistosos ante Elche y Murcia han reanimado la indignación de los aficionados por redes, que pedían soluciones a los problemas con las avispas o con los fallos en la megafonía, además de un elevado número de desperfectos en todo el recinto. El estadio, a sus 51 años, se encuentra en su peor estado y empañaba la buena situación que estaba viviendo el club gracias a las victorias en pretemporada y la llegada de fichajes ilusionantes.

Para solucionar esta problemática, el Hércules y el Instituto Valenciano de Finanzas han acordado llevar a cabo obras de urgencia en el Rico Pérez antes de comenzar la nueva temporada, que lo hará el último fin de semana de agosto. Ambas instituciones "venían manteniendo reuniones de trabajo de manera constante en los últimos meses, con un clima de colaboración y voluntad de entendimiento", según el comunicado del Hércules.

Se pedía a gritos y tanto el Hércules como el IVF eran conscientes de la necesidad de una reforma en el estadio, pero sin mover absolutamente nada hasta que la situación ha estallado. Un estadio histórico dentro del fútbol español y un símbolo de la ciudad de Alicante pedía cambios. Es por esto que "ambas entidad están trabajando para alcanzar una solución definitiva que garantice el futuro del club, la viabilidad del estadio y el impulso del entorno".

Mientras los directivos y encargados "trabajan para encontrar una solución definitiva al problema, de forma paralela entre el Hércules y el IVF, se ha acordado llevar a cabo unas obras de urgencia en el estadio José Rico Pérez para dar respuesta a las necesidades más inmediatas", todo motivado en los últimos encuentros del club como local. "Desde el Hércules agradecen la comprensión de todos los aficionados y reiteran su compromiso con la historia y el futuro", señala el comunicado.

Las quejas de la afición han sido de tal magnitud que han obligado tanto al Hércules como la IVF, dueño del estadio, a actuar. La reacción llega tarde tras finalizar la temporada en mayo y restar menos de un mes para comenzar la temporada, con lo que las obras de urgencia anunciadas por ambas entidades no dejará de ser más que un lavado de cara.