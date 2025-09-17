El Hércules, un histórico verdugo del FC Cartageba en problemas

Después de protagonizar la anécdota de la pasada jornada debido a la suspensión del choque en Sabadell, el Fútbol Club Cartagena sigue su ritmo en el inicio liguero de Primera RFEF. En la cuarta jornada de esta aventura inédita para el cartagenerismo se mide el equipo de Javi Rey al Hércules de Alicante en el Cartagonova. El Hércules ha sido, a lo largo de los años, un histórico verdugo del Cartagena y ahora se encuentra en uno de sus peores momentos. Nunca ha ganado el conjunto portuario al alicantino, pero el próximo domingo tiene su gran oportunidad para deshacer el maleficio.

Afronta el FC Cartagena la cuarta jornada descansado tras haber disputado sólamente medio encuentro en la Nova Creu Alta por la suspensión. También por los siete días de diferencia entre partido y partido que separan una jornada de otra y que permiten a Javi Rey organizar la semana de trabajo a su antojo. Lo hará el técnico gallego a conciencia, pues una victoria marca el camino del Cartagena en la clasificación y puede significar el primer triunfo albinegro al Hércules en la historia del joven club.

El Hércules mantiene un balance impoluto frente al FC Cartagena desde hace muchos años. Tantos como los que marca su primer enfrentamiento en 2010. En otra época sí temió más el conjunto herculano su paso por Cartagena, cuando el Cartagena FC, bajo esa denominación y la de CD Cartagena, le hizo pasar por el aro en los años sesenta, setenta y ochenta. No obstante, desde la fundación del actual FC Cartagena en 1995 ha vivido tranquilo el equipo alicantino.

El primer choque entre los dos conjuntos se dio con el primer ascenso del Cartagena al fútbol profesional. En la campaña 2009-10, el Hércules ganó en el Rico Pérez por 2 a 0 en la ida y empató a cero de vuelta en el Cartagonova. Dos temporadas más tarde, tras un fugaz paso de los blanquiazules por Primera División, el equipo de la Comunidad Valenciana se hizo con los dos partidos. Por dos goles en Alicante y por tres en Cartagena. El último precedente lo marca un duelo de Copa del Rey en 2016, cuando ambos militaban en Segunda B -aunque en grupos diferentes- que también se llevaron en penaltis los herculanos, manteniendo así inalterada su racha.

Ahora se enfrentan ambos equipos en diferentes circunstancias. Por primera vez, con el FC Cartagena como teórico favorito para llevarse el duelo. Los albinegros aspiran a la parte alta de la clasificación mientras que los blanquiazules se encuadran en la zona media después de haber ascendido hace dos temporadas.

El Hércules de Alicante visita el Cartagonova en el peor puesto que ha ocupado nunca en Primera RFEF. Ha comenzado mal la temporada y es décimo tercero. En tres partidos, el conjunto de Rubén Torrecilla ha sumado tres puntos con una única victoria sobre el Tarazona y dos derrotas posteriores que han mermado el ánimo del grupo. El Ibiza se llevó los tres puntos en su feudo y el Algeciras asaltó el Rico Pérez. Con un partido menos, el Cartagena le saca un punto y puede aumentar esa renta a cuatro unidades si gana el próximo domingo.

Desde Alicante se apunta a la estabilidad de un proyecto que afronta su tercer año con Torrecilla al frente. Los dos últimos cursos del proyecto han estado marcados por una importante inversión económica con dos figuras principales: Oriol Soldevila y Javier Rentero. Un gasto de 300.000 euros en dos traspasos para una categoría que sobrevive en el límite del déficit. También ha hecho importantes incorporaciones de jugadores libres como Fran Sol, Slavy o Javi Jiménez, junto con cesiones como la de Jeremy de León, del Real Madrid Castilla.

El mal momento del cuadro herculano y las buenas sensaciones del FC Cartagena se cruzan este próximo fin de semana en el Cartagonova. Se presenta la oportunidad de romper una racha negativa para el equipo local que significaría además un resultado muy positivo para las aspiraciones de ascenso.

Vía: La Opinión de Murcia