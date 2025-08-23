El Hércules gana y Slavy despunta en un cierre de pretemporada prometedor

Triunfo solvente del Hércules en el cierre de su pretemporada que le permite completar el ciclo de preparación estival con cuatro victorias, un empate y solo una derrota (computable). Ha sumado dos tropiezos más este verano, es verdad, pero en ninguno de ellos (ni contra Mutxamel ni contra Jove Español) participaron jugadores de la primera plantilla. Este penúltimo sábado del mes, en la vieja Condomina, los alicantinos han sido superiores a un buen UCAM Murcia a pesar de que el combinado local, que esta temporada competirá en Segunda RFEF, apretó, sobre todo en la segunda mitad, una vez disparadas las rotaciones en ambos conjuntos para evitar las sobrecargas a una semana del arranque oficial de la liga.

Dos tantos de Slavy antes del descanso sirvieron para confirmar la apuesta de Rubén Torrecilla por el hispanobúlgaro, que parte con ventaja sobre Fran Sol para formar de inicio en el estreno frente al Tarazona. Rafäel de Palmas, en la recta final, sentenció el choque haciendo buena una asistencia de Sol a nueve minutos para la conclusión.

Pol Pla (en el minuto 26), contrarrestó el 0-1 con un cabezazo liberado en un saque de esquina ante el que nada pudo hacer Carlos Abad. Con el duelo resuelto, Julito, maquilló con un disparo seco después de colarse en el área blanquiazul a un minuto para la conclusión.

Torrecilla formó de inicio con su capitán balo los palos; con Samu, Bolo, Rentero y Retuerta en la línea defensiva; respaldados por Mangada y Colomina en el mediocentro flanqueando a Ben Hamed; y tres hombres arriba: Rojas y Oriol Soldevila, en los extremos, y Slavy como referencia.

Ese once le dio el control del balón y las mejores ocasiones del amistoso. El pulso, marcado por el sofocante calor y la presencia de seguidores herculanos en la grada de la vieja Condomina, valió para confirmar, en palabras del propio entrenador blanquiazul, que el conjunto alicantino llega al debut liguero frente al Tarazona del próximo sábado (21:30 horas), «en buenas condiciones para competir y con la sensación de que seguimos teniendo el respaldo de nuestra gente», aseguró satisfecho Torrecilla.