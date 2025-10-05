El Hércules escarba en su drama y Torrecilla se queda sin apoyos

Camino sin retorno. El torrecillismo escribe su última página en Teruel. El todavía entrenador del Hércules agota su crédito. Nadie dentro del club cree ya, después de cuatro derrotas en las primeras seis jornadas (y solo un punto sumado de los últimos 15), que Rubén Torrecilla tenga la llave para revertir una situación insostenible que se ha prorrogado por encima de la lógica matemática.

El preparador extremeño sumó en Pinilla su decimocuarto partido perdido en 2025. Catorce de 26. Más de la mitad de las jornadas se han acabado sin sumar ni un punto. Nadie puede cargar con un balance así en una entidad con aspiraciones mínimamente ambiciosas. Es imposible. Y, por encima de todo, una temeridad, el camino más corto hacia abismo que asoma, de momento, a lo lejos, pero que ya se puede vislumbrar... incluso sentir.

El guion de siempre, casi calcado. Otro inicio aparentemente decidido de los blanquiazules que dura, más por empuje que por ocasiones de peligro real, hasta que el rival pisa el área y roza el gol. Ahí se apagan todas las luces y se inicia el vía crucis hasta un desenlace que, por desgracia, se anuncia de manera fulgurante cuando Carlos Abad tiene que recoger de la red la pelota y el oponente se adelanta en el marcador.

Lo siguiente es una sucesión de intentos desesperados desde el banquillo que no obedecen a ningún esquema ni mínimamente trabajado (o al menos eso es lo que se refleja sobre la hierba) y un carrusel estéril de tentativas bisoñas de hacer llegar el balón al área por el camino más corto, el frontal, curiosamente el que más gusta a los centrales enemigos, que abrazan la estrategia con mimo y con enorme gratitud por la facilidad que entraña.

Tres visitas a Pinilla y tres derrotas. Esta vez con Vicente Parras como anfitrión. Nadie en la categoría conoce mejor el ideario de Torrecilla, sus debilidades, sus puntos flacos, que el técnico ilicitano. Y se notó. Le aguantó las embestidas iniciales para asestarle el golpe definitivo justo donde más sangra la herida herculana, a la espalda de los laterales. Sin Samu y sin Sotillos, debutó Galvañ como titular. Y ahí se enfocó el ataque del exentrenador del Alcoyano.

A los 16 minutos estuvo a punto de firmar el 1-0. Hasta ese instante, el Hércules dio sensación de querer (nunca de poder) gobernar el partido. Su aparente dominio apenas dio para dos chutes con algún tímido peligro, ambos bastante lejanos, uno de Aranda y otro de Mangada.

El Teruel no requirió de elaboración. Sacó el portero con la mano desplazando a banda. Carrera del lateral, pase al extremo, Galvañ se perfila mal y centro plácido al punto de penalti, donde aparece Sergio Moreno y remata a bocajarro. Carlos Abad obra su milagro y repele. El rechace golpea en la muñeca del delantero local y se cuela en la portería. El colegiado lo capta y anula el tanto. El VAR ratifica la decisión arbitral, pero el susto ya ha calado en las filas alicantinas, que se resquebrajan, huelen el miedo y quedan a merced del enemigo replegando sin saber cómo (ni el porqué).

Lo siguiente: titubeos, fallos impertinentes y concesiones, todas por desorden, por errores de marca, por correr a lo loco tapando huecos, cubriendo la espalda al que se ha equivocado justo antes. Y así no se le gana a nadie, menos a un conjunto bien trabajado que sabe desplazarse sin ceder territorio ni perseguir sombras.

Blesa volvió a perdonar en el 33, pero Teddy Sutherland, sesenta segundos después, ya no. El inglés convirtió un despeje sin fuste, blando, desnortado de Rentero, en un tiro desde la frontal que se le coló por arriba a un Abad a media salida por no esperarse la metedura de pata de su central. El golpeo pegó en la bota del zaguero madrileño en su intento desesperado de enmendar la pifia y 1-0.

En esta tesitura, por detrás, a remolque en un campo recoleto, con un enemigo que si algo hace bien es pertrecharse para optimizar al máximo sus tantos, el horizonte se antojaba lúgubre. Lo curioso es que la sentencia la selló Parras ejecutando una sola vez la acción que trata de explotar desesperadamente Torrecilla desde la inclusión de Javi Jiménez en el equipo. Con un saque de banda largo, ni siquiera tenso. Llovido. Nadie lo atajó en el aire, el cuero se mojó con la hierba, dio un bote en el área pequeña y Manel Royo lo cazó a la media vuelta mientras Unai Ropero se encogía... por si las moscas, que todos los golpes duelen. El 2-0 antes del descanso generó un aluvión de cambios, entre ellos la conjunción de los dos delanteros blanquiazules en el césped. Valió de poco porque no se aprende a atacar con dos delanteros chasqueando los dedos. Parras atrasó sus líneas, compactó la contención y avanzó hacia su segunda victoria del curso. Solo se equivocó una vez, y fue por pura improvisación visitante, que en su desastre sistémico encontró a Oriol Soldevila ejerciendo de mediocentro.

El barcelonés vio a Galvañ correr al espacio por su banda en la única internada efectiva de un lateral y le asistió. Acomodó la pelota a la velocidad del falso zaguero y este, en su rol más natural, cerca del otro portero, chutó a media altura y batió a Rubén Gálvez en su único encuentro con la bola en los 90 minutos. No se jugó más y eso que el envite se prolongó 8 minutos. Parras ganó la partida con un tercio de lo invertido en la plantilla de Torrecilla, que dejó en Pinilla el escaso crédito que le quedaba en el seno de un Hércules que ya ha activado la búsqueda irreversible de su sustituto.

Vía: Información