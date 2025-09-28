El Hércules empata con el Alcorcón sin tirar a gol

A veces te conformas con no morirte, con frenar el golpe, con parar el impulso que te lleva irremisiblemente al fracaso. Suele ser porque detrás no hay nada más, porque solo tienes eso a lo que agarrarte. Y también porque la solución que crees más oportuna no es factible. Entonces estiras la ilusión de que algo, lo que sea, ocurra y sirva para darle un vuelco a tu historia, una que lleva pintando mal todo 2025.

El Hércules suma un punto. El primero en un mes. El único. Y lo hace frente a un Alcorcón que no gana en Alicante desde 2014, tal vez sea por el respeto atávico a un escenario mundialista. Al conjunto madrileño le valió con no exponerse, con no arriesgar, con dejar la pelota a su rival para que fuera él mismo quien cometiera una torpeza y le sirviera la victoria en bandeja.

No sucedió, pero estuvo a punto. La única ocasión en 90 minutos, la única con intervención útil del guardameta, la desbarató Carlos Abad... otra vez. El capitán, el jugador más rentable de la última década (y seguramente el más sentado de cabeza, con menos delirios de grandeza pese a ser determinante muchas veces, más que cualquiera de sus compañeros), reaccionó con agilidad y reflejos a un cabezazo a bocajarro de Tarsi, que se quedó rumiando su pena sin dar crédito al paradón. Eso pasó en el minuto 88, no sucedió nada apreciable a nivel ofensivo ni antes ni después, en ninguno de los dos bandos. El que menos tenía que perder se acomodó y el que necesitaba ganar para levantarse del suelo, se fue tropezando con su desesperante voluntad inofensiva.

El Hércules languidece en una manera de jugar muy tosca, muy previsible, muy condicionada por los disparos lejanos y sin capacidad alguna a balón parado. Es una prórroga de lo ya vivido el curso pasado, pero sin las aportaciones de Nico espinosa y Javi Moreno para desatascar la congestión futbolística de la que adolece el ideario táctico de Torrecilla, que asiste a los encuentros impávido mientras anima a sus jugadores a irse hacia arriba sin un patrón que gobierne los encuentros, que convierta en algo productivo el desgaste de sus futbolistas.

Busca alternativas sin descanso, entran y salen piezas del once cada semana, pero nada vale para darle un giro a la forma de hacer llegar la pelota al marco contrario. Todo se reduce a desplazamientos largos. Sotillos ocupó el espacio de Bolo, Mangada el de Colomina, Slavy el de Fran Sol y Unai Ropero ejerció de verso suelto. ¿Resultado? El primer cuarto de hora resultó un dechado de desorden y descomposición que pudo terminar muy mal a la espalda de Samu Vázquez y, sobre todo, después de que el recobrado Rentero se cruzara en la trayectoria de Vladys a la media hora.

El ucraniano notó un contacto y se fue al suelo creyéndose dentro del área. Exigió la intervención del VAR mientras el Rico Pérez aguantaba la respiración. La posibilidad de un penalti lo dinamitaba todo. El colegiado desestimó la pena máxima y la grada gritó de alivio.

El tiempo empleado por el colegiado en la revisión calmó algo al Hércules, que, desde ese instante, ya sufrió menos, ganó menos, y movió la bola más adelante, menos en su campo. El pase al frente no se tradujo en ocasiones de gol, pero al menos alejó el peligro de la meta de Abad. Samu, con molestias toda la semana, se quedó en la ducha al descanso y su lugar lo ocupó Bolo, lo que descolgó a Sotillos al flanco diestro.

A partir de ahí, más de lo mismo, con Slavy aburrido de no ganar ningún duelo a sus marcadores jugando de espaldas, Ropero desaparecido entre líneas, Rojas narcotizando las posibles circulaciones y Soldevila deambulando por el ataque sin ser referencia, desordenando el juego, perdiendo balones y disparando sin tensión y sin puntería las pocas veces que tiene la oportunidad.

Una volea algo forzada de Ben Hamed desde la frontal con una nube de defensores delante fue lo más parecido a un «uy» auténtico que se escuchó el Rico Pérez entre las cuatro y las seis de la tarde. El otro, casi al final, después de un cabezazo imposible que salió blando y no obligó a ningún esfuerzo a Gaizka Ayesa, que lo atajó sin necesidad de moverse de su palo.

Los gritos exigiendo la dimisión de Torrecilla surgieron en el tramo final, justo después de la intervención milagrosa de Abad a los dos minutos del final del tiempo reglamentario. Si ese remate de Tarsi, duro, arriba, buscando la escuadra, hubiera logrado su objetivo, el incendio ya no lo hubiera contenido nada. El punto sirve para poco, solo abunda en la dificultad enorme que tiene el entrenador para sumar victoria, solo siete en los 25 partidos que lleva dirigidos desde el 1 de enero pasado.

Y así es muy difícil creer que existe el modo de salir del bache. El valor de los jugadores se va depreciando, todo el mundo parece mucho peor de lo que dejó entrever la pretemporada, la flecha cada semana apunta más hacia abajo, de modo que, o algo cambia de manera súbita, o el desenlace se antoja trágico. El primer mes de competición es historia, una escrita con muy pésima letra.

FICHA TÉCNICA Hércules CF

AD Alcorcón ► HÉRCULES: Carlos Abad; Samu Vázquez (Adrián Bolo, min. 45), Rentero, Sotillos, Javi Jiménez; Mangada (Roger Colomina, min. 58), Ben Hamed; Solde (Jeremy de León), Unai Ropero, Carlos Rojas; Slavy (Fran Sol). ► ALCORCÓN: Gaizka Ayesa; Pol Domingo, Pola, Rojas, Sergio Nieto; Luis Vacas (Samu Rodríguez, min. 65); Raúl Blanco (Lanchi, min. 88), Raimon Marchán, Tarsi, Borja Martínez (David Navarro, min. 65); Vladys (Mariano Carmona, min. 73). ► ÁRBITRO: Pol Arenas Mora (Figueres). Mostro cartulinas amarillas a los locales Carlos Mangada y Javi Jiménez, y a los visitantes Ayesa, Javi Gómez, Samu Rodríguez, Rai Marchán, David Navarro y Pol Domingo. ► INCIDENCIAS: partido correspondiente a la jornada 5 en el grupo 2 de Primera Federación disputado en el José Rico Pérez de Alicante con 8.358 espectadores en la grada. La Policía Nacional se preparó para una posible intervención al final de la contienda que finalmente no se hizo necesaria.

Vía: Información