El Hércules calca el inicio de la temporada pasada

Algo tiene que cambiar. De no hacerlo, no habrá fiesta al final de la temporada. La inercia se mantiene. El Hércules no es capaz de ganar a domicilio. No consigue un triunfo lejos de su estadio desde que se impuso en El Collao, y de eso hace ya seis meses. Pero siendo ese un problema serio, lo más grave es que sigue sin dar imagen de poderío a como forastero, de ser un claro favorito al salto de categoría. Solo su entrenador, Rubén Torrecilla, es capaz de describir desde una óptica muy particular las bondades de su proyecto, incapaz de gobernar en los duelos directos como el del sábado en Ibiza.

Han mutado las caras de los protagonistas, pero las prestaciones del bloque se mantienen. Sin presencia ofensiva, sin implicación en el juego de ataque de los delanteros centro y sin control de pelota se volvió a repetir eso otro tan alarmante que son las facilidades atrás, los errores groseros de valor gol. Los jefes del entrenador confían en que todo sea fruto del momento deportivo que atraviesan actualmente la mayoría de los clubes, que aún juegan a ritmo de pretemporada porque el curso es muy largo, sobre todo para los aspirantes a ser campeón.

Urge, como mínimo, frenar la sangría. Con la del sábado, son cinco derrotas consecutivas como visitante. Hay que retrotraerse hasta el pasado 9 de marzo para encontrar la única victoria fuera del Rico Pérez. Fue en El Collao, allí los de la capital se impusieron 1-2 a los de la montaña, que terminaron descendiendo en mayo a Segunda RFEF.

Desde entonces, nada. Ni siquiera fue capaz de superar al Intercity, desahuciado, ejerciendo como forastero en su propia casa en una tarde desangelada con muy poco público en la grada. Entre el final de la pasada campaña y el comienzo de la actual, Rubén Torrecilla solo ha sido capaz de sumar tres puntos de 18 posibles, una tendencia a la que es imperativo darle la vuelta cuanto antes.

Para ello será necesario encontrar un sello, un modelo que justifique la presencia de todos los jugadores sobre la cancha, que favorezca su mezcla en positivo y valga para gobernar las contiendas. La excusa ya no puede ser la falta de efectivos (o los detalles). Tampoco la adecuación a la categoría. Compactar al bloque y dotarle de herramientas para brillar es responsabilidad del entrenador, que en su tercera temporada al frente del banquillo solo tiene una meta posible: la Segunda División.

El inicio de liga dejó detalles prometedores, pero la forma de caer en Can Misses aviva recuerdos funestos de los momentos más negros del ejercicio anterior. En cinco días regresa la competición. Los alicantinos reciben en su estadio al Algeciras, que perdió con el Nàstic en Tarragona, en el debut, y ayer no pasó del empate a cero en su campo con el Marbella.

Misma opinión

En lo único que han coincidido públicamente Torrecilla y Paco Peña es en que hay que mejorar el tanteo sumado la última campaña a domicilio, en la que perdió 12 veces como visitante. Nadie en el grupo 2 cayó tanto, ni siquiera los que terminaron cayendo al foso de la Segunda Federación.

La derrota en Ibiza se suma a las encadenadas en los partidos en Antequera (4-3), contra el filial del Betis (2-1), el del Villarreal (2-1) y el Intercity (1-0). Tras las dos primeras fechas, el Hércules, autoproclamado favorito al ascenso por inversión, historia y composición de plantel, ha calcado el inicio del pasado curso, en el que ganó en su estreno al Ceuta (2-0) y luego perdió en Alcorcón (4-1). Esta vez el varapalo no ha sido tan sangrante, pero las sensaciones...